Célébrée par l'Église catholique le 22 novembre, sainte Cécile est connue pour être la patronne des musiciens. Mais sa vie recèle bien d'autres aspects à découvrir dans cette vidéo.

Vierge et martyre, sainte Cécile aurait vécu aux alentours du Ier et IIe siècles après J.-C. Elle est la patronne des musiciens, des chanteurs, des fabricants d’instruments de musique et de la musique sacrée. Mais sa vie recèle bien d’autres aspects : un ange fait apparition le jour de son mariage avec saint Valérien ; elle est morte trois fois ; elle aurait chanté à Dieu alors qu’elle était torturée.

En images, les pires supplices des saints martyrs :