Mgr Rey s’adresse aux fidèles du diocèse de Toulon

Alors que Mgr François Touvet a été nommé par le pape François évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon ce mardi 21 novembre, Mgr Dominique Rey, actuel évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, a tenu à adresser un message aux fidèles de son diocèse.

« Je rends grâce à Dieu de voir notre Diocèse sortir des tourments dans lesquels nous étions entrés depuis le mois de juin 2022. » L’évêque du diocèse de Fréjus-Toulon à adresser un message fort aux fidèles du diocèse de Fréjus-Toulon ce mardi 21 novembre, après l’annonce de la nomination de Mgr François Touvet comme évêque coadjuteur du diocèse. « Cette année et demie d’attente fut particulièrement difficile et douloureuse pour nous tous, prêtres, religieux, fidèles et particulièrement séminaristes. Malgré la tentation de la colère ou de l’incompréhension face à cette sanction collective, grâce à la prière et par la grâce de Dieu, nous n’avons pas cédé au découragement. »

Il a tenu à remercier chaque fidèle d’avoir traversé avec lui « ce temps d’épreuve dans la confiance et la prière. » La désignation d’un coadjuteur intervient après une série de mesures entravant le rôle de l’évêque actuel, comme la suspension des ordinations sacerdotales en juin 2022. S’en est suivi une visite apostolique demandée par le Vatican menée début 2023 par deux évêques français. Il est reproché à Mgr Dominique Rey d’avoir accueilli des vocations religieuses de façon imprudente tout en laissant croître certaines dérives d’ecclésiastiques. « Notre Église diocésaine en sortira grandie dans l’humilité, le pardon, la remise en question, la confiance en Dieu et en l’Église », a-t-il souligné. Accueillant Mgr François Touvet « en frère », Mgr Dominique Rey a tenu à rappeler qu’il avait lui-même suggéré la nomination d’un évêque.

Il se réjouit particulièrement de la nomination de l’évêque de Châlons : « Il sait l’esprit missionnaire qui anime notre Diocèse et l’engagement fort de celui-ci dans la Diaconie au service des plus démunis. » Ce dernier aura concrètement comme mission la gestion du clergé, l’administration, la formation des séminaristes et des prêtres et l’accompagnement des communautés. Et Mgr Rey de conclure : « Je confie à vos prières et à la Sainte Providence cette collaboration nouvelle qui, j’en suis certain, apportera un nouveau dynamisme à notre Diocèse, pour le salut des âmes et la plus grande gloire de Dieu. »

Cette décision qui permet le maintien en poste de l’actuel évêque tout en organisant une transition en douceur avec Mgr François Touvet quand Mgr Dominique Rey aura 75 ans. Pour mémoire, l’évêque coadjuteur est nommé au côté de l’évêque diocésain avec droit immédiat de succession. Lorsque survient la démission ou le décès de l’évêque titulaire, le coadjuteur prend immédiatement sa place sur le siège épiscopal.