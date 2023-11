Le réalisateur de « The Chosen » va enfin réaliser son rêve !

C'était son plus grand rêve : le réalisateur de la série à succès "The Chosen" va adapter au cinéma un conte de Noël d'ici décembre 2024, avec les studios Lionsgate et Kingdom Story Company.

Il est à l’origine d’une série au succès désormais international qui relate la vie du Christ à travers le regard des disciples et apôtres. Pourtant, ce n’était pas son rêve initial. Le réalisateur de « The Chosen », Dallas Jenkins, a partagé sur les réseaux sociaux sa joie immense de voir enfin son plus grand rêve se réaliser : pouvoir adapter au cinéma un conte de Noël pour enfants.

Dimanche 12 novembre, le réalisateur a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait obtenu les droits d’adaptation du livre de Barbara Robinson, « The best Christmas pageant ever » (« Le meilleur Noël de tous les temps », ndlr). Sorti en 1972 aux États-Unis, ce conte avait connu une popularité très forte et avait été vendu à plus de 800.000 exemplaires. Il raconte l’histoire d’une fratrie dont les six enfants, turbulents et fauteurs de troubles, se décident soudainement à devenir les figurants de la Nativité du Christ pour le spectacle de leur école. Alors que toute la ville s’attend à un désastre, la grâce de Noël va finalement œuvrer à travers ces enfants chahuteurs.