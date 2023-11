Avec le succès mondial de la série The Chosen, la plateforme de diffusion et de production américaine Angel Studio est en pleine expansion. Mais ce n’est pas la seule aventure cinématographique dans laquelle elle se lance. Voici les autres projets qu’Angel Studio a actuellement dans ses cartons.

Angel Studios diffuse sur sa plateforme depuis vendredi 10 novembre son nouveau grand projet, « Young David », une série d’animation de cinq épisodes sur les premières aventures d’un personnage iconique de la Bible : le roi David. Mais qu’est-ce qu’Angel Studios nous cache encore comme projets étonnants ? Alors que la plateforme grandit à vue d’œil, le studio investit aujourd’hui dans une vingtaine de projets afin de proposer un panel le plus large possible aux spectateurs.

De quoi parle-t-on exactement ? « Angel Studios » est une plateforme de production et de diffusion de contenu audiovisuel qui propose des séries, films, documentaires ou dessins animés. Le projet est simple : créer et investir dans des histoires, des scénarios, “qui amplifient la lumière dans le monde”. Angel Studios produit ainsi du contenu mais le diffuse également sur sa plateforme du même nom, et ce, gratuitement. S’inscrivant dans une démarche opposée aux studios hollywoodiens, Angel Studios utilise l’equity crowdfunding pour financer ses productions originales en offrant aux particuliers la possibilité d’acheter des actions de la société et de ses titres. Le contenu produit par Angel Studios est également distribué gratuitement sur son service de streaming.

La Bible, source d’inspiration inépuisable

La boîte de production s’est fait connaître en France grâce au succès de la série “The Chosen”. Le projet à commencer par un court-métrage comme épisode pilote, réalisé par Dallas Jenkins, réalisateur de la série par la suite, et produit par Angel Studio, anciennement VidAngel. Le succès de ce court-métrage apportera une grande visibilité au financement participatif de la série, qui battra un record en récoltant 10,2 millions de dollars. Le succès de la série The Chosen leur permet désormais d’investir dans de nombreux projets et programmes, tous “missionnaires” à leur manière afin de continuer à “propager la lumière”.

La Bible est une source d’inspiration inépuisable pour Angel Studios, qui n’hésite pas à soutenir des films qui s’en inspirent. C’est le cas par exemple du film « His Only Son », un épisode de l’Ancien Testament où Abraham donne son fils Isaac en sacrifice à Dieu (spoiler : ça finit bien). Sorti le 31 mars 2023 au cinéma aux Etats-Unis , il a engrangé plus de 12 millions de dollars au box-office pour un budget de 250.000 euros. Fort de ce succès, le scénariste et réalisateur du film, David Helling, souhaite désormais se lancer dans un nouveau projet : projeter la vie de Jacob sur grand écran. Un belle aventure qui n’en est qu’à ses prémices pour l’instant.

Biopics et fictions

La plateforme de production s’étoffe également en soutenant des biopics, c’est-à-dire des fictions centrées sur la vie de personnes qui ont réellement existé. Parmi eux se trouve « Sound of Freedom », l’histoire de Tim Ballard, un agent du gouvernement américain qui va se donner pour mission de sauver des enfants victimes d’un réseau de trafic sexuel. Ce film déjà sorti aux Etats-Unis à rapporté 242 millions de dollars aux box-office pour un budget de 14 millions et sera diffusé au cinéma en France à partir du 15 novembre 2023.

Dans les projets encore en développement pour la plateforme, il y a aussi « The German king », un film inspiré de la vie de Rudolf Douala Manga Bell, prince camerounais élevé en Allemagne qui revient dans son pays pour sauver son peuple face à l’occupation allemande au début du XXe siècle. On peut également citer la docu-série « Truth and Conviction », qui suit la résistance de Helmuth Hübener, un allemand de 16 ans, face au régime nazi en plein cœur de la seconde guerre mondiale.

Souhaitant s’adresser à un large public, Angel Studios mise aussi sur l’univers de la fiction. Le film « The Shift », dont la sortie aux Etats-Unis est prévue le 1er décembre 2023, en est le parfait exemple. Il raconte le voyage d’un homme qui, après avoir refuser la proposition d’un mystérieux inconnu, se voit projeté dans des mondes parallèles et essaye de revenir dans son monde pour retrouver sa femme. La boîte de production soutient également « Homestead », l’histoire d’une famille qui survit dans un monde post-apocalyptique, avec au casting des deux films Neal McDonough, acteur reconnu dans le milieu hollywoodien et chrétien.

Reprendre les codes de l’animation

Angel Studios investit enfin dans les documentaires. Le 27 octobre dernier, la plateforme a diffusé sur grand écran aux États-Unis le documentaire « Afterdeath » qui revient sur le témoignages de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de morts imminentes. Parmi les projets en cours se trouve aussi la docu-série « Live not by lies », donnant la parole à des survivants du communisme en URSS qui partagent leurs peurs quant à notre futur. La série est inspirée d’un bestseller du New York Times du même nom.

Angel Studios n’oublie pas le monde de l’animation et des plus jeunes. Par exemple, la série animée “Gabriel and the guardians » est une série qui reprend les codes de l’animation japonaise et des comics et s’inspire du chapitre 6 de la Genèse pour nous proposer un récit de fantasy autour de la figure de l’archange Gabriel. On retrouve également la série « The Axiom Chronicles », l’histoire d’une planète asservie par une puissance robotique à la recherche de l’Axiome, la source de vie, dont un fragment va se retrouver entre les mains d’un héros… étonnant. Une série dont la direction artistique est inspirée du dessin animé Samurai Jack ou encore de Star Wars : The Clone Wars.

Mais le projet d’animation le plus abouti reste bien la série “Young David”. Elle est d’ailleurs une sorte de bonbon, en attendant le vrai projet, à savoir un film d’animation sur le roi David, qui devrait sortir à l’été 2025. Le film à déjà dépassé toutes les attentes, puisqu’il a reçu 49.7 millions de dollars en financement participatif, dépassant le score de “The Chosen” et devenant le plus gros projet de crowdfunding de tous les temps. En attendant, cinq épisodes de la série sont diffusés sur la plateforme de streaming du studio, à partir du 10 novembre.

En permettant aux particuliers de financer directement les projets qu’ils souhaitent voir à l’écran, Angel Studio a adopté une stratégie à l’opposé des studios hollywoodiens. Une stratégie que la plateforme défend afin de faire émerger des produits différents, inspirants et, surtout, qui mettent la lumière de l’Evangile à la portée de tous.