En amour, voilà celui qui a trouvé la femme de sa vie

Quand "ça ne marche pas" avec les garçons ou avec les filles, rien de tel que de méditer l’exemple de celui qui a trouvé la femme de sa vie… en la désirant sans la chercher : Adam. Une expérience décryptée par la philosophe Jeanne Larghero.

« Alors moi, j’ai vraiment du mal avec les garçons, ça marche pas. Du coup je vais essayer les filles. » Confidence de jeune : immense désarroi, résignation même pas triste, juste un peu désabusée. Que répondre ? La vie n’est pas le grand marché de l’amour et du sexe. Un homme ou une femme n’est pas une machine en bon ou mauvais état de marche en fonction de ses performances relationnelles ou sexuelles, quand bien même le torrent de séries navrantes, de « stories » factices, d’images irréelles auraient réussi à l’en persuader. On n’essaie pas les gens jusqu’à ce qu’on ait trouvé chaussure à son pied.

Il est un homme qui pourrait en témoigner. On l’appellera Adam, disons que c’est le modèle même de celui dont la vie a commencé comme un rêve, et même mieux qu’un rêve : le paradis sur terre. On peut dire qu’il a trouvé la femme de sa vie. Cette femme n’est pas le fruit de sa quête, Adam n’est pas parti à la chasse à la femme. Il a suffi qu’il s’endorme, il a suffi qu’il s’abandonne, il a fallu qu’il se laisse aller dans les bras de Dieu. Et la femme est arrivée à lui comme un cadeau auquel il ne s’attendait pas, alors qu’il en rêvait.

Ce constat tombe comme un coup de projecteur lancé vers l’âme humaine : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. »

Il en rêvait car il avait fait l’expérience de la solitude, il avait fait le tour de l’immensité du monde, rencontré l’ensemble du monde vivant, sa variété et sa splendeur. Il avait, en homme intelligent, donné un nom à chaque espèce, mais n’avait trouvé nulle part l’aide qui lui soit assortie. Il a découvert le monde, il a expérimenté la solitude, il a creusé dans sa propre intériorité sa relation avec Dieu, et découvert l’appel à se donner.

Voilà pourquoi ce constat tombe comme un coup de projecteur lancé vers l’âme humaine : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. » (Gn 2, 18) Et lorsqu’Ève lui est présentée, tout étonné qu’il est, il ne dit pas : « Ça va pas marcher », il s’écrie plein d’admiration : « Voilà la chair de ma chair ! » Elle m’est plus chère que moi-même, voilà ce qui s’appelle l’amour. Mais du jour ou cet homme et cette femme ont coupé les ponts avec Dieu, ça n’a plus marché aussi bien, justement…

Rien de tel qu’un peu d’abandon

Cette histoire que l’on gagne à lire et relire est un trésor d’enseignement, une véritable pédagogie amoureuse. Le « ça ne marche pas avec les garçons » exprime probablement un appel à donner de soi-même qui ne se connaît pas. Si tu savais comment donner le meilleur de toi-même, si tu savais comment on apprend à recevoir quelqu’un tel qu’il est, c’est-à-dire comme un don inespéré, et donc si tu commençais par prendre le temps de comprendre dans le silence de ton cœur que tu es déjà pour Dieu un cadeau qu’il aime de tout son cœur, tu te verrais toi aussi comme un cadeau pour ceux que tu rencontres.

Les déceptions amoureuses ne se consolent pas en passant de bras en bras — pour le coup ça ne marche pas. La réassurance bienfaisante se trouve dans la certitude d’être aimé depuis toujours, par un Dieu qui nous connaît tel qu’on est. Voilà ce qui rend capable d’aimer à son tour, d’aller avec joie vers les autres, en faisant don de sa présence, en oubliant la performance. Et pour cela, comme Adam endormi dans la main de son Seigneur, rien de tel qu’un peu d’abandon…

