Mihnea Turcu est un photographe roumain dont la passion est d'immortaliser le quotidien des villages isolés de son pays où la foi orthodoxe est encore vive. Il a partagé le 7 novembre une vidéo d'un homme de 93 ans dont l'âge avancé ne l'empêche pas de s'agenouiller pour prier.

93 ans, un froid cinglant, une église visiblement abandonnée et non chauffée, et, malgré tout, un homme agenouillé et priant. Le 7 novembre, le photographe roumain Mihnea Turcu a partagé sur son compte Instagram une vidéo par laquelle il est difficile de ne pas se laisser toucher : on y voit un homme prénommé Basile, prier à genoux à même le sol en dépit de son grand âge, un cierge à la main comme seule source de chaleur.