Ce lundi 13 novembre, Emmanuel Macron recevait à l’Elysée les représentants des cultes pour une table ronde. Au lendemain de la grande manifestation contre l’antisémitisme, le chef de l’Etat leur a demandé d’agir auprès de la jeunesse.

Des hommes de foi face à l’antisémitisme. Au lendemain de la marche contre l’antisémitisme qui a réuni 105.000 personnes à Paris et au total 182.000 dans toute la France, Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée les représentants des cultes ce lundi 13 novembre. « Dans le prolongement de l’appel à l’unité de la Nation et à la fraternité qu’il a lancé dans sa lettre aux Français, le président de la République recevra les représentants des cultes aujourd’hui (lundi) à 9h30 au palais de l’Élysée », indiquait un communiqué publié en amont de cette réunion, sans plus de précisions et alors que le Président de la République n’a pas participé à la marche de dimanche.

Toutes les religions étaient représentées avec Haïm Korsia, Grand rabbin de France, Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande mosquée de Paris et le président de la Confédération des évêques de France Éric de Moulins-Beaufort. Orthodoxes, protestants et bouddhistes étaient également présents. La table ronde organisée en présence du ministre de l’Intérieur et des Cultes, Gérald Darmanin, réunissait également le président de l’Union des mosquées de France Mohammed Moussaoui, ainsi que Sadek Beloucif pour le Forum de l’islam de France (Forif). “Cette rencontre s’inscrit dans la continuité d’autres rencontres que le Président a voulu avoir avec les responsables de culte ces dernières années, a décrit à Aleteia Mgr Moulins de Beaufort à l’issue de la rencontre. Nous avons apporté notre amitié pour le bien de notre pays et de la République. Aujourd’hui, l’inquiétude est grande devant la flambée des actes antisémites depuis un mois”. Le nombre d’actes antisémite commis depuis le 7 octobre est désormais supérieur à tous ceux de l’année 2022.

Parler aux jeunes

Chaque représentant a pu évoquer leur ressenti face à la situation marqué par une recrudescence spectaculaire des actes antisémites. Haïm Korsia a confié son inquiétude quant à l’insécurité menaçant la communauté juive et Chems-Eddine Hafiz a réaffirmé sa condamnation des actes antisémites. De son côté, le président de la conférence des évêques de France a rappelé que “dès le 9 octobre [les catholiques avaient] signé un texte avec les autres représentants des cultes pour appeler à la paix au Proche-Orient”. Emmanuel Macron “nous a encouragés à multiplier les actions pédagogiques auprès des jeunes pour leur apprendre à vivre dans la fraternité dans un pays multiple, poursuit l’archevêque de Reims. Emmanuel Macron “sent (…) qu’il y a toute une population qu’on n’a pas forcément vue ni entendue » dimanche. Mais comment concrètement leur parler ? Mgr de Moulins-Beaufort a évoqué des « réunions en banlieue, dans un quartier où toutes les religions sont présentes ».

Le chef de l’Etat, avait jugé qu’une “France où nos concitoyens juifs ont peur n’est pas la France” dans une lettre publiée samedi soir par le journal Le Parisien. Par ailleurs, alors que le projet de loi relatif à la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres au mois de décembre, ce sujet n’a pas été abordé lors de la réunion avec Emmanuel Macron. Cependant, les invités ont remis le livre Religions et fin de vie (Fayard) auxquels ils ont contribué.