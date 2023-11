Le chapelet de combat, véritable arme d’assaut spirituelle

Le chapelet de combat n’est pas une autre version arbitraire du traditionnel chapelet. Ce chapelet historique a protégé la vie, la santé de l’âme et du corps de nombreuses personnes.

Au cours de la Première Guerre mondiale, le gouvernement américain décide de faire distribuer à ses soldats des « chapelets de combat » pour leur offrir un soutien spirituel face aux horreurs de la guerre. Beaucoup ont attribué leur vie sauve à la prière de leur Sainte Mère du Ciel. Véritable arme d’assaut spirituelle, ce chapelet est fait pour vaincre le combat spirituel contre le démon, et contre ses démons.

Dans les situations difficiles, ce chapelet permet de demander à Jésus, par Marie, de vaincre la peur, les maladies, les addictions, les assauts diaboliques. Une demande spécifique peut être intégrée au cœur de chaque « Je Vous Salue Marie », par exemple « Je vous Salue Marie pleine de grâces… et Jésus qui me guérit de…, ou et Jésus qui me libère de … » Prier le chapelet de combat est une habitude que Romone a fait sienne depuis plusieurs années : « Depuis que j’ai mon chapelet, je ne crains plus rien et je crois en Dieu plus que tout, il ne me quitte jamais », confie-t-il.

Ce chapelet, traditionnellement en métal, est robuste et pèse physiquement lourd dans la main de celui qui le prie. Sur ce chapelet sont habituellement présentes la Médaille Miraculeuse, la médaille de Saint Benoît et la Croix du Pardon. Ce chapelet est d’un grand recours pour ceux qui cherchent une aide forte et efficace et pour ceux qui espèrent une délivrance spécifique, comme par exemple une addiction aux péchés de la chair (alcool, pornographie, relations extra-conjugales). Le Pape Pie X a d’ailleurs accordé une indulgence aux personnes qui embrassent avec foi la Croix du Pardon présente sur ce chapelet.

Une arme pour le combat spirituel

La Sainte Vierge représentée sur la médaille miraculeuse écrase le serpent, symbole du péché. La très puissante médaille de Saint Benoît rappelle que le saint a chassé les démons. Saint Michel, Prince de la Milice Céleste, figure comme un guerrier terrassant le mal.

Dans l’exhortation apostolique consacrée à son « appel à la sainteté », le Pape François insistait sur l’illusion de penser que Satan n’existerait pas. Le Christ lui-même a lutté au désert contre les tentations. Le chapelet de combat permet d’avancer dans la vie spirituelle car le combat n’est pas un affrontement ponctuel mais bien une lutte quotidienne. « Quand je prie avec ce chapelet de combat, je ressens une force intérieure qui me donne du courage pour affronter les épreuves de la vie. Vraiment je le recommande à ceux qui veulent avoir une arme pour le combat spirituel », témoigne en ce sens Joachim.

Le chapelet de combat est une arme réelle contre l’ennemi qui tente de séparer les êtres de l’Amour de Dieu. La prière de ce chapelet, avec sa Croix du Pardon, invite à plonger avec confiance dans la Miséricorde divine.

Pratique L’association chrétienne La Bonne Nouvelle distribue en France des chapelets de combat via son site de vente en ligne ou en écrivant à l’adresse suivante : La Bonne Nouvelle – 8 rue Roger Lévy – 47180 Sainte Bazeille (France). Tel : 05.53.20.99.86.

En partenariat avec La Bonne Nouvelle