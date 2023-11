Les évêques de France interpellent les dirigeants politiques pour la paix

Les évêques de France ont publié ce vendredi 10 novembre un message vidéo dans lequel ils interpellent les participants au Forum de Paris sur la Paix. "Agissez pour le respect du droit international", lance Mgr Éric de Moulins-Beaufort. "Il est aujourd’hui une forme concrète de la fraternité humaine."

Alors que la France commémore ce samedi 11 novembre le 105e anniversaire de la fin de la Première guerre mondiale ainsi que tous les soldats morts pour la France, la paix demeure une réalité bien fragile. Israël, Arménie, Ukraine… La liste des pays dans lesquels les conflits couvent est longue. Alors que se tient en ce moment le Forum de Paris sur la Paix, la Conférence des évêques de France (CEF) a diffusé ce vendredi 10 novembre un message vidéo afin d’exhorter les dirigeants participant au Forum à agir pour la paix. « À vous tous, dirigeants, responsables internationaux, je vous le demande : agissez pour le respect du droit international », lance ainsi le président de la CEF, Mgr Éric de Moulins-Beaufort. « Il est aujourd’hui une forme concrète de la fraternité humaine. »

Et le président de la CEF de reprendre : « Dans la plus grande contradiction là où l’affrontement est le plus terrible, Dieu peut faire surgir des artisans de paix. » « Nous condamnons toute prétention à faire la guerre au nom de Dieu », assure-t-il.

L’Église n’a jamais cessé de se mobiliser pour la paix. « La paix n’est pas tant une question de structures que de personnes », rappelait avec justesse Jean Paul II en 2003 dans son message pour la journée mondiale de la paix. « Les structures et procédures de paix ne sont que le fruit de la sagesse et de l’expérience accumulées au long de l’histoire à travers d’innombrables gestes de paix, posés par des hommes et des femmes qui ont su garder espoir sans jamais céder au découragement. Les gestes de paix naissent de la vie de personnes qui nourrissent en elles des attitudes constantes de paix. Ce sont des fruits de l’esprit et du cœur des artisans de paix. »

