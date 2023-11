"La joie de la foi a conduit Madeleine Delbrêl à mûrir un choix de vie entièrement donnée à Dieu, au cœur de l’Église et au cœur du monde, partageant simplement en fraternité la vie des gens de la rue", a souligné le pape François lors de l’audience générale du 8 novembre 2023.

« Malheur à moi si l’évangélisation ne m’évangélise pas », a lancé le pape François, citant Madeleine Delbrêl (1904-1964) lors de l’audience générale du 8 novembre 2023, tenue sur la place Saint-Pierre. Poursuivant son cycle de catéchèses sur « les témoins de la passion pour l’annonce de l’Évangile », le Pape s’est concentré sur la figure de cette mystique française qui a vécu dans la banlieue ouvrière de Paris durant une trentaine d’années.

« Après une adolescence vécue dans l’agnosticisme – elle ne croyait en rien -, à vingt ans environ Madeleine rencontre le Seigneur, frappée par le témoignage d’amis croyants », a raconté le pape François. Cette assistante sociale, employée par un maire communiste, s’est mise alors « à la recherche de Dieu, laissant s’exprimer une soif profonde qu’elle ressentait en elle ».

Un choix de vie entièrement donnée à Dieu.

L’écrivaine française a vécu à Ivry-Sur-Seine, une banlieue ouvrière et communiste de Paris. Restée laïque et célibataire après avoir été amoureuse d’un homme qui avait fait le choix d’entrer dans la vie religieuse, Madeleine Delbrêl a créé une fraternité de femmes orientées vers l’évangélisation du monde ouvrier, en lien avec les prêtres de la Mission de France.

Ses livres ont fait l’objet de nombreuses rééditions au fil des décennies ayant suivi son décès, et plusieurs mouvements d’Église s’en inspirent. Madeleine Delbrêl fait depuis 1990 l’objet d’un procès en béatification. Le Pape a autorisé la reconnaissance de ses vertus héroïques en janvier 2018, et elle dispose du titre de « vénérable servante de Dieu » . « La joie de la foi l’a conduite à mûrir un choix de vie entièrement donnée à Dieu, au cœur de l’Église et au cœur du monde, partageant simplement en fraternité la vie des gens de la rue », a expliqué le pape François.

Un modèle d’attention au « cri des pauvres »

« Madeleine avait le cœur constamment en sortie et se laissait interpeller par le cri des pauvres. Elle sentait que le Dieu vivant de l’Évangile devrait brûler en nous jusqu’à ce que nous ayons porté son nom à ceux qui ne l’ont pas encore trouvé », a expliqué François. Elle se sentait appelée à « vivre entièrement et à la lettre l’amour de Jésus, depuis l’huile du Bon Samaritain jusqu’au vinaigre du Calvaire », a précisé François, citant son ouvrage La vocation de la charité.

« Enfin, Madeleine Delbrêl nous enseigne encore une chose : en évangélisant, nous sommes évangélisés. C’est pourquoi elle disait, en écho à saint Paul : ‘malheur à moi si l’évangélisation ne m’évangélise pas’. C’est une belle doctrine », a insisté le Pape.

Le pape François a aussi précisé que Madeleine Delbrêl « nous enseigne que même les milieux sécularisés sont utiles à la conversion, parce que le contact avec les non-croyants provoque le croyant à une révision continuelle de sa manière de croire et à redécouvrir la foi dans son essence ». Il a donc invité à s’inspirer de Madeleine Delbrêl pour vivre chaque acte de foi comme un « acte de charité dans l’annonce de l’Évangile ».

