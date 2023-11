L’Office philatélique et numismatique du Vatican a dévoilé le 25 octobre 2023 une pièce de 10 euros en argent, qui représente sur l'une des facettes une touchante accolade entre les papes François et Benoît XVI.

Deux papes réunis sur une seule et même pièce dans une étreinte fraternelle, le symbole est beau. Le 25 octobre 2023, l’Office philatélique et numismatique du Vatican a dévoilé une nouvelle pièce de monnaie d’une valeur de dix euros à l’effigie de Benoît XVI et François, réunis sous une colombe qui représente vraisemblablement l’Esprit saint. Il s’agit de la reproduction d’une photographie où le pape François donne une accolade affectueuse au pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre 2023. Sur le verso de la pièce figurent les armoiries du pape François en dessous d’une mitre et des clés de saint Pierre, tenues par deux anges.

Il s’agit d’une première depuis 2017, puisque le pape François avait ordonné à cette date qu’aucune pièce de monnaie de la Cité du Vatican ne le représente. Si celle-ci ne fait pas partie de l’Union Européenne, elle est utilisatrice associée de l’euro et frappe sa propre monnaie selon cette devise. « Le pape François a toujours montré un profond respect pour son prédécesseur : “Nous sommes frères” a-t-il dit à Benoît le 23 mars 2013 à Castel Gandolfo, lors de leur première prière ensemble », rappelle l’Office philatélique dans la description faite de cette nouvelle pièce de monnaie. Le dessin qui figure sur la pièce est le fruit du travail de l’artiste Daniela Longo, et la gravure a quant à elle été réalisée par Valerio De Seta. Au total, la pièce a été frappée en 3.300 exemplaires. Elle est vendue au prix de 69 euros pour quiconque souhaiterait l’acheter à des fins de collection.

François et Benoît XVI, photos historiques des « deux papes »