Se contempler, se valoriser, se laisser aimer, s’intéresser à son conjoint… Quatre excellents conseils pour un mariage heureux de l’auteur espagnol Pep Borrell.





Dans son livre Bailar en la cocina (Danser dans la cuisine), l’auteur espagnol Pep Borrell livre quelques bons conseils pour un mariage heureux. Ce sont quatre choses toutes simples à mettre en pratique au quotidien pour entretenir l’étincelle de son couple. Après 30 ans de mariage, Pep Borell a décidé de transmettre tout ce qu’il a appris sur l’amour et sur la vie conjugale. En mettant brièvement en garde contre les écueils qui détériorent la relation – l’imagination, la suspicion, la comparaison avec les autres couples… – il met en lumière ce que le couple a à portée de sa main pour profiter de la vie !

1

SE CONTEMPLER



Jacob Lund I Shutterstock

Se contempler au quotidien, prendre le temps de se regarder dans les yeux en silence, se prendre en photo, se faire des compliments… Ces petits gestes et ces attentions renforcent votre couple ! Au-delà de la vue, les autres sens sont aussi importants pour retomber amoureux l’un de l’autre : l’écoute, le toucher, l’odorat… Selon Pep Borell, « il est obligatoire de s’embrasser dix secondes le matin et dix secondes le soir ». Résultats insoupçonnés garantis !

2

SE VALORISER



Ivanko80 | Shutterstock

Il est essentiel de savoir toujours valoriser son conjoint et ce que l’on construit avec lui ou elle, devant ses enfants, mais aussi avec son entourage. Cela implique que les critiques à l’extérieur – à la belle-mère, à une sœur ou à une amie – sont à proscrire. Cela concerne non seulement les critiques, mais aussi les comparaisons avec d’autres couples. Comme le dit Pop Borell : « Dès le jour où vous vous mariez, les meilleurs macaronis sont ceux de votre conjoint ! »

3

SE LAISSER AIMER



Branislav Nenin | Shutterstock

Chacun traverse de bons et de mauvais moments, mais quand ça ne va pas, il est fondamental de se laisser aimer par son conjoint, et d’éviter de le rejeter lorsqu’il tente de se rapprocher. De même qu’il faut parfois faire des efforts avec ses frères, ses collègues ou des personnes extérieures, il est nécessaire d’en faire aussi, et surtout, en couple. Se laisser aimer est une attitude toute simple qui transforme véritablement la journée !

4

S’INTÉRESSER À L’AUTRE



Inside Creative House | Shutterstock

Il est enfin important d’arrêter de penser uniquement à soi et de s’intéresser aux sujets qui plaisent à son conjoint. « Chacun peut avoir ses passe-temps, mais si vous vous intéressez à ceux que votre conjoint aime, il sera extrêmement heureux et reconnaissant ». Cela peut impliquer de s’intéresser à des sujets totalement nouveaux ou peu intéressants pour vous, mais partager sa passion touchera beaucoup votre conjoint.

Sept habitudes à prendre pour faire durer son couple :