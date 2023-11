La place Saint-Pierre accueillera, pour Noël 2023, une crèche commémorant l'instauration de cette tradition par saint François d'Assise, en 1223.

Tout juste 800 ans après la première crèche vivante inventée par saint François d’Assise à Greccio en 1223, la place Saint-Pierre sera ornée cette année d’une crèche qui commémorera cet événement, et qui proviendra de la vallée de Rieti – centre de l’Italie, où naquirent les franciscains –, a annoncé le Vatican le 30 octobre 2023. Le sapin sera quant à lui alpin, il viendra de la commune de Macra, dans le diocèse piémontais de Saluzzo. Les ornements de Noël seront dévoilés le 9 décembre et resteront exposés jusqu’au 7 janvier 2024.

En 1223, le Poverello d’Assise imaginait la première crèche et le pape Honorius III approuvait la première « règle sans bulle » régissant la communauté naissante des frères mineurs. Pour célébrer ce double anniversaire, la crèche du Vatican sera aux couleurs franciscaines. Toute dédiée à l’atmosphère de 1223, la crèche de Saint-Pierre s’inspirera du récit de l’écrivain franciscain Tommaso da Celano, qui décrit comment, de retour d’un voyage en Terre Sainte, François d’Assise voulut commémorer la naissance du Christ dans un village qui lui rappelait Bethléem, niché dans la roche à 700 mètres de hauteur.

La scène de la nativité et ses santons en terre-cuite grandeur nature représenteront la grotte de Greccio – visitée par le pape François en 2019. On pourra y voir un personnage franciscain célébrer la messe, en présence de saint François portant l’Enfant Jésus et la Vierge Marie. À côté, se tiendront saint Joseph en adoration, ainsi que l’âne et le bœuf.

La structure de cette crèche, installée sur une base octogonale symbolisant les 800 ans de l’événement, entend rappeler la roche du sanctuaire de Greccio. Autour, un bassin représentera le fleuve Velino de la vallée de Rieti. Autres éléments présents dans cette œuvre conçue par l’artiste Francesco Artese : les sanctuaires franciscains et la ville de Rieti.

La grande salle Paul VI du Vatican, où le Pape préside les audiences générales en hiver, aura également sa crèche de Rieti, façonnée de milliers de tesselles de verre vénitien. Outre la Sainte Famille, saint François et sainte Claire, fondatrice de la branche féminine des franciscains, seront présents dans cette scène réalisée par le mosaïste Alessandro Serena di Spilimbergo.

Le sapin blanc décoré d’edelweiss

Le sapin blanc de Saint-Pierre sera acheminé à Rome sur près de 700 kilomètres, depuis la province de Cuneo. Haut de 25 mètres, il a été sélectionné dans la haute vallée du Maira, du nom du torrent qui parcourt ce territoire alpin recouvert de forêts. L’arbre a grandi sur la commune de Macra, composée de bourgades à quelque 900 mètres d’altitude, où l’initiative de ce don est née parmi des paroissiens montagnards engagés dans la préservation de leurs traditions. Dans un esprit écologique, le sapin sera orné de milliers d’edelweiss, fleurs typiques de la vallée poussant à l’état sauvage à 1.800 mètres d’altitude, cultivées dans la pépinière Edelweiss de Livo Piumatto, à Villar San Costanzo.

Inauguration le 9 décembre

L’inauguration de la crèche et l’illumination du sapin de Noël auront lieu à 17h le samedi 9 décembre, lors d’une cérémonie avec le cardinal Fernando Vérgez Alzaga, président du gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican, et sœur Raffaella Petrini, secrétaire générale du gouvernorat. Les délégations de Rieti et de Macra seront reçues en audience par le pape François dans la matinée de cette même journée.

Les pèlerins et touristes qui viendront à Rome pour les célébrations de fin d’année pourront admirer les décorations du Vatican jusqu’au 7 janvier 2024, fête du baptême du Christ, qui marque la fin du temps liturgique de Noël. La crèche monumentale sera ensuite exposée de façon permanente dans la ville de Rieti. Le pontife vient traditionnellement se recueillir en personne au pied de la crèche de Saint-Pierre le 31 décembre, à l’issue des dernières vêpres de l’année.

[En images] Les crèches du Vatican :