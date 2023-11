Tempête Ciaran : des dizaines d’églises endommagées

Après le passage de la violente tempête Ciaran dans tout le Nord-Ouest de la France, l'heure est au constat des dégâts dans les communes touchées. Un peu partout, de nombreuses églises ont été endommagées.

Dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 2 novembre, la tempête Ciaran a provoqué de graves dégâts, entraînant des arbres, des toitures et parfois même des clochers sur son passage. De nombreuses églises ont été endommagées en Bretagne, en Normandie et dans le Nord.

Les fortes bourrasques et les pluies violentes ont eu raison de certaines toitures d’églises et même de certains vitraux comme dans la commune d’Hautmont dans le Nord, où les vitres et les vitraux de l’église Notre-Dame de l’Assomption ont explosé. D’importants blocs de pierre sont également tombés sur le parvis de l’église, sans faire de blessés. Le clocher a également « vrillé sur lui-même », a indiqué le maire de la ville. L’église est à présent fermée au public et les messes sont annulées.