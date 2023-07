Charente-Maritime : qui veut sauver les églises endommagées par le séisme ?

La Fondation du patrimoine a lancé ce jeudi 27 janvier un appel aux dons pour la restauration d’une dizaine d’églises situées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres touchées par un séisme en juin.

C’est un appel aux dons qui résonne et devrait interpeller les amoureux du patrimoine et des petites églises de village. La Fondation du patrimoine lance ce jeudi 27 juillet, un “SOS Séisme, Sauvons nos églises”, pour aider à la restauration d’une dizaine d’églises gravement touchées par un séisme en juin dernier.

Le 16 juin 2023, un séisme de magnitude de 5,3 à 5,8 a frappé la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. L’épicentre a été enregistré à quelques kilomètres de La Laigne (Charente-Maritime), et treize communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, dix en Charente-Maritime et trois dans les Deux-Sèvres.

L’attachement à l’église du village

S’il n’y a heureusement pas eu de victimes, de nombreux bâtiments publics et habitations privées ont été très endommagées, dont une dizaine d’églises qui ont subi des chutes de pierre, des fissures et même la dégradation de certains clochers. Si ces églises sont la propriété des communes, celles-ci n’ont aujourd’hui pas les moyens financiers d’assumer seules les travaux de restauration, d’autant que la majorité d’entre elles comptent moins de 1.000 habitants. C’est pourquoi la Fondation du Patrimoine a décidé de les aider en créant cet appel aux dons, “SOS Séisme, Sauvons nos églises”, avec l’objectif annoncé de récolter 750.000 euros, auprès des particuliers comme des entreprises, et de lancer rapidement une dynamique de travaux, pour sauver ce patrimoine si symbolique.

Car on le sait, les Français restent très attachés à leur patrimoine, notamment religieux, comme en a notamment témoigné l’élan de générosité pour Notre-Dame de Paris. Aussi cet appel aux dons pour les églises de Charentes et des Deux-Sèvres devrait toucher bien au-delà des deux départements, tous ceux qui sont attachés à ce patrimoine chrétien, si présent en France. Quoi de plus symbolique il est vrai que ces petites églises dans chaque village, lieux de patrimoine, de rencontres et surtout de vie spirituelle, et qui représentent si bien l’âme de tout un pays ?