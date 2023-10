« Mama Antula » en route pour la canonisation

Le pape François a autorisé, mardi 24 octobre 2023, la promulgation du décret concernant le miracle attribué à l’intercession de la bienheureuse Maria Antonio de Pay y Figueroa (1730-1799), dite "Mama Antula".

Durant l’audience accordée ce 24 octobre 2023 au cardinal Marcello Semeraro, préfet du dicastère pour les Causes des saints, le pape François a autorisé la promulgation du décret concernant le miracle attribué à l’intercession de la bienheureuse Maria Antonio de Pay y Figueroa (1730-1799), dite « Mama Antula ». Cette laïque consacrée argentine a contribué à la diffusion des Exercices spirituels en Argentine.

Mama Antula est une figure populaire en Amérique du Sud, où elle a contribué à faire vivre la spiritualité de saint Ignace de Loyola malgré l’expulsion des jésuites exigée par le roi d’Espagne, dont le pays exerçait alors une tutelle coloniale sur ces vastes territoires. Dans le contexte de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Mama Antula a parcouru les déserts de la région de Tucumàn, revêtue de l’habit noir des jésuites. Elle a parfois été confrontée à l’hostilité des populations locales, qui l’accusaient d’être une folle et une sorcière.

Mais elle a persévéré, organisant des retraites spirituelles inspirées des Exercices de saint Ignace d’abord dans des petits villages puis, à partir de 1779, à Buenos Aires, où l’évêque de l’époque finira par les rendre obligatoires pour tous les aspirants aux ordres sacrés. La maison d’Exercices spirituels qu’elle fonda à Buenos Aires vit passer plus de 70.000 personnes durant les vingt dernières années de sa vie, parmi lesquels d’importantes personnalités politiques qui joueront ultérieurement un rôle essentiel dans l’indépendance de l’Argentine.

La guérison miraculeuse d’un AVC

Sa cause de béatification fut ouverte en 1905, à la demande des évêques argentins de l’époque. Après plus d’un siècle de procédure, un miracle attribué à son intercession – la guérison d’une religieuse au début du XXe siècle – a été formellement reconnu par le pape François en mars 2016. Elle a été béatifiée le 27 août 2016 lors d’une messe célébrée à Santiago del Estero, au nord de l’Argentine, par le cardinal Angelo Amato, alors préfet de la congrégation pour les Causes des saints.

Pour sa canonisation, c’est le cas d’un homme affecté par un grave AVC qui a été retenu comme miracle valide. Cet Argentin né en 1959, hospitalisé à Santa Fe, a retrouvé une vie normale alors que son pronostic vital avait été engagé en raison de lésions cérébrales considérées comme irréparables. Une chaîne de prière s’était formée pour demander sa guérison, impliquant ses proches mais aussi des personnes qui ne le connaissaient pas et qui avaient demandé, pour lui, l’intercession de Mama Antula.

