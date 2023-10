Plus de 300 prêtres du diocèse de Paris se retrouvent à Lourdes du 12 au 16 novembre autour de leur évêque, Mgr Laurent Ulrich. Un temps fraternel qui pourrait bien perturber la vie de nombreuses paroisses parisiennes !

Le diocèse de Paris n’est décidément pas un diocèse comme les autres. Avec une population de plus de 2,1 millions d’habitants, un nombre de catholiques pratiquants estimé à 111.000, plus de 1.200 prêtres et une centaine d’églises, le fourmillement liturgique et missionnaire est quotidien. Pourtant, du 12 au 16 novembre, le diocèse de Paris pourrait bien tourner au ralenti ! Plus de 300 prêtres de la capitale vont en effet se retrouver au sanctuaire de Lourdes autour de leur évêque, Mgr Laurent Ulrich, pour vivre un temps fraternel.