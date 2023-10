Le pape François a appelé mercredi à une deuxième journée de jeûne et de prière pour la Terre sainte vendredi 27 octobre. Tous les chrétiens, tous les croyants et tous ceux qui ont à cœur la cause de la paix dans le monde sont invités à participer.

Le regard est à nouveau tourné vers le Proche-Orient. À l’issue de l’audience générale place Saint-Pierre ce mercredi, le pape François a imploré la paix en Terre sainte alors que le conflit armé se poursuit entre Gaza et Israël. « Aujourd’hui encore, chers frères et sœurs, nos pensées vont vers la Palestine et Israël. Le nombre de victimes augmente et la situation à Gaza est désespérée. Que tout ce qui est possible soit fait, s’il vous plaît, pour éviter une catastrophe humanitaire », a déclaré le souverain pontife mercredi 18 octobre. « Il est inquiétant de constater que le conflit pourrait s’étendre alors que de nombreux fronts de guerre sont déjà ouverts dans le monde. Faites taire les armes, écoutez le cri de paix des pauvres, des peuples, des enfants ». François a également rappelé que « la guerre ne résout aucun problème: elle ne fait que semer la mort et la destruction, accroître la haine, multiplier les vengeances. La guerre efface l’avenir ».

Pourquoi une nouvelle journée de jeûne et de prière ?

Le Pape avait lancé une première journée de jeûne et de prière le 17 octobre et emboîté le pas du cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarche de Jérusalem. Malheureusement, le conflit ne s’est pas arrêté, bien au contraire. Dans la soirée du 17 octobre un hôpital chrétien – administré par le diocèse anglican de Jérusalem – situé à Gaza a été bombardé faisait plusieurs centaines de morts. Alors que le Hamas pointe du doigt Israël, Tsahal accusé le Jihad islamique, un mouvement terroriste. Ce tragique événement a touché de nombreuses personnes à travers le monde, y compris le chef de l’Eglise catholique.

Qui peut participer ?

Le vendredi 27 octobre sera organisé à 18h en la basilique Saint-Pierre de Rome une heure de prière pour « implorer la paix ». Par ailleurs, le pape François a demandé « à tous les diocèses d’y participer en organisant des initiatives similaires, qui impliquent le Peuple de Dieu ». Il souhaite que son appel dépasse la frontière du monde catholique pour rassembler autour d’un même objectif : la paix. Cette journée de jeûne et de prière s’adresse aux « sœurs et frères des différentes confessions chrétiennes, ceux qui appartiennent à d’autres religions et tous ceux qui ont à cœur la cause de la paix dans le monde ».

Pourquoi le 27 octobre ?

La date du 27 octobre est symbolique. Il y a presque 37 ans jour pour jour, le pape Jean Paul II recevait à Assise (Italie), le 27 octobre 1986 les représentants des grandes traditions religieuses pour la première « Journée mondiale de prière pour la paix ». Une démarche qui fait écho avec l’initiative de François. À l’époque, plus de 150 responsables religieux représentant une douzaine de religions se sont rassemblés pour envoyer un message de paix exprimé par un moment de recueillement en silence.