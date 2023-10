Le nombre de catholiques augmente partout dans le monde, sauf en Europe

Le nombre de fidèles catholiques a augmenté sur tous les continents, sauf en Europe, indique un rapport de l'agence Fides publié le 20 octobre 2023. En revanche, le pourcentage de catholiques par rapport à la population mondiale a légèrement diminué.

A l’occasion de la 97e Journée missionnaire mondiale, célébrée ce dimanche 22 octobre 2023, l’agence Fides a publié son traditionnel rapport sur le nombre de catholiques à travers le monde. Des chiffres basés sur le dernier annuaire de l’Église mis à jour le 31 décembre 2021.

Si le nombre de fidèles catholiques dans le monde a augmenté entre 2020 et 2021, le pourcentage de catholiques par rapport à la population mondiale a quant à lui légèrement diminué. Autrement dit, la population évolue plus vite que le nombre de baptisés. Au 31 décembre 2021, le nombre de catholiques était de 1.375.852.000, soit une augmentation de 1,17% par rapport à l’année 2020. Une augmentation à observer néanmoins au regard de l’augmentation de la population mondiale. En un an, la population mondiale a augmenté de 1,54% quand le nombre de fidèles catholiques a augmenté de 1,17%. En 2020, les catholiques représentaient 17,73% de la population mondiale. Au 31 décembre 2021, ils sont 17,67%, soit un écart de -0,06.

Entre 2020 et 2021, l’augmentation globale de la population mondiale a concerné tous les continents, à l’exception de l’Europe. Parallèlement, le nombre de catholiques a augmenté sur tous les continents, sauf en Europe (-244.000). Comme par le passé, l’augmentation des catholiques est plus marquée en Afrique (+8.312.000) et en Amérique (+6.629.000), suivies de l’Asie (+1.488.000) et de l’Océanie (+55.000).

2.300 prêtres en moins et 540 diacres en plus

L’Église universelle a perdu 23 évêques par rapport à l’année précédente et compte désormais 5.340 évêques – diocésains et religieux – dans le monde. Une baisse observée également chez les prêtres. L’Église catholique compte aujourd’hui 407.872 prêtres. C’est 2.347 de moins qu’en 2020. Si l’agence Fides a recensé une augmentation du nombre de prêtres en Afrique (+1.518), en Asie (+719) et en Océanie (+11), cela ne compense pas les pertes enregistrées en Europe (-3.632) et en Amérique (-963). Par conséquent, le nombre d’habitants par prêtre a globalement augmenté cette année encore.

En revanche, le nombre de diacres permanents dans le monde continue d’augmenter. En 2021, 541 diacres permanents ont été ordonnés, pour un total de 49.176 diacres dans le monde. Cette fois, c’est l’Europe qui fournit le plus de diacres permanents avec 268 diacres. Sur les autres continents, on compte 59 diacres supplémentaires en Afrique, 147 en Amérique, 58 en Asie et 9 en Océanie.

Baisse du nombre de religieux et de séminaristes

La tendance de longue date d’une diminution globale du nombre de religieux se confirme, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Le nombre de religieux (non prêtres) a diminué de 795 pour atteindre 49.774. L’agence Fides a comptabilisé 10.588 religieuses de moins par rapport à l’enquête annuelle précédente, portant le nombre de religieuses dans le monde à 608.958.

Le rapport fait encore état d’une diminution générale du nombre de séminaristes, qu’ils soient diocésains et religieux. Avec un total de 109.895 séminaristes dans le monde, l’Église a perdu 1.960 futurs prêtres par rapport à 2020. Seule l’Afrique a enregistré davantage de séminaristes que l’année précédente. Le nombre de « petits séminaristes », largement porté par l’Afrique, a quant à lui augmenté de 316 pour atteindre 95.714.

Un vaste réseau éducatif et social

Dans le domaine de l’éducation et de l’instruction, l’Église demeure présente. Elle accueille pas moins de 7 millions d’élèves scolarisés dans des écoles maternelles catholiques, 34 millions d’élèves au primaire, 2 millions au lycée et près de 4 millions d’étudiants dans l’enseignement supérieur.

Fidèle à sa pastorale de la santé et à son action caritative, l’Église détient à travers le monde 5.400 hôpitaux et 14.000 dispensaires, essentiellement en Afrique et en Amérique, mais aussi 9.700 orphelinats dont le plus grand nombre se trouve en Asie. Elle gère également plus de 10.000 centres de conseil matrimonial, principalement en Europe et en Amérique.