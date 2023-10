Sidération et déception après de graves accusations à l’encontre de Tim Guénard

Les investigations concernant Tim Guénard, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une femme majeure, sont closes et ouvrent la voie à un prochain procès devant une cour criminelle. Une révélation qui sidère de nombreux catholiques tant son chemin de pardon et son modèle de résilience étaient reconnus et salués par tous.

Une fois de plus, l’actualité jette une lumière crue sur une figure chère aux catholiques. Et encore une fois, elle met en garde contre l’idolâtrie de personnalités fortes et charismatiques. Tim Guénard, 65 ans, a marqué de nombreuses générations par son témoignage édifiant de conversion, de pardon et de résilience. Au-delà des nombreuses conférences qu’il a données dans les écoles, les paroisses et les prisons, iI a touché les cœurs de nombreuses personnes à travers son livre autobiographique Plus fort que la haine. Paru en 1999 aux Presses de la Renaissance, il s’est vendu à plus de 220.000 exemplaires et a été traduit en plusieurs langues.

Qui n’a pas été marqué, à l’époque, par l’histoire de cet enfant battu par son père et martyrisé par sa mère, recueilli à 7 ans par les services sociaux, et qui, après des années de délinquance, retrouve le chemin de l’amour et du pardon ? Une renaissance qui va de pair avec sa conversion au catholicisme dans les années 1970, et avec sa rencontre avec Thomas Philippe et Jean Vanier, les fondateurs de l’Arche, tous deux mis en cause depuis dans des scandales d’ordre mystico-sexuel.

« Je suis abasourdi »

Depuis décembre 2021, Tim Guénard, séparé et père de famille, est mis en examen pour viol sur une femme majeure pour des faits survenus il y a quatre ans. Un procès devrait avoir lieu prochainement. La justice devra notamment déterminer s’il y a eu consentement ou non de la jeune femme. « Je suis abasourdi, confie Henri, 39 ans, j’ai lu son livre il y a 20 ans, pour moi, c’était un gars bien. Abasourdi, et déçu aussi. Je trouvais son chemin de foi, de résilience vraiment incroyable après ce qu’il avait vécu dans sa jeunesse. Cela rend sa grandeur d’âme et son discours sur le pardon un peu moins impressionnants ».

Une révélation qui vient encore alourdir le nombre d’abus commis par des figures jusqu’alors très appréciées de la sphère catholique. C’est cette sombre répétition d’abus qui désespère Jean : « Les frères Philippe, Jean Vanier, et maintenant Tim Guénard, personnellement, je ressens du dégoût, du désespoir, presque de la lassitude aussi, à voir autant de personnes que j’admirais, ou en qui j’avais confiance, tomber les unes après les autres. »

« Que justice soit faite »

Un sentiment de sidération et de tristesse partagé par Myriam, 56 ans, qui l’avait rencontré lors d’une retraite spirituelle il y a une dizaine d’années : « J’avais beaucoup d’admiration pour lui, je trouvais à l’époque qu’il rayonnait, j’avais dévoré son livre dans la foulée. C’est une sacrée claque. Aujourd’hui je pense à cette femme qui se dit victime d’agression sexuelle, et je compatis. Il faut que la lumière soit faite ».

Claire, la trentaine, a également lu son livre plus jeune et ne cache pas sa déception. « Je suis hyper déçue mais cela me conforte dans l’idée qu’il faut être vigilante, dans ses relations, avec les personnes qui ont une certaine aura. Après, ne condamnons pas trop vite non plus. Certes les faits doivent être suffisamment graves et avérés pour qu’il y ait un procès, mais attendons que justice soit faite pour être fixé ».