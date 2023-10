Un million d’enfants vont prier pour la paix le même jour

En ce mois d’octobre dédié au Rosaire, la fondation pontificale Aide à l'Eglise en détresse (AED) invite à nouveau les paroisses, les établissements scolaires et les familles à participer à l’initiative mondiale "Un million d’enfants prient le chapelet" le 18 octobre

2023.



« Si un million d’enfants prient le chapelet, le monde changera. » C’est ce que croyait fermement saint Padre Pio, grand amoureux du rosaire, et c’est ce que croit aussi la fondation Aide à l’Eglise en détresse (AED), qui propose comme chaque année aux enfants de prier le chapelet pour la paix et l’unité dans le monde.

Au moins 500.000 enfants réciteront donc le rosaire mardi 18 octobre dans plus de 103 pays différents. De l’Australie 12.000 enfants) aux Philippines (90.000) en passant par l’Argentine, ou encore par l’Inde, la Slovaquie (86.000), le Royaume-Uni et la Sierra Leone, les enfants imploreront la paix et prieront particulièrement à l’intention de la Terre sainte, touchée de nouveau par la guerre entre Israël et Palestine. D’autres enfants prieront le chapelet dans la Chapelle des apparitions de Fatima au Portugal . En Pologne également, environ 70.000 enfants participeront à cette initiative. Une prière commune est notamment prévue au sanctuaire national de Notre-Dame de Fatima à Zakopane. Dans la cathédrale de Maringá, au sud du Brésil, un millier d’enfants se réuniront. Quatre jours avant, ce sont plus de cinquante enfants accueillis dans un foyer soutenu par l’AED qui ont formé un « chapelet humain » autour de la célèbre statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro.

Enfants polonais priant le rosaire pour la paix, en octobre 2022. ACN Poland | Aid to the Church in Need

La force de la prière des enfants

Même dans des pays où les chrétiens subissent de graves persécutions, comme le Nicaragua, le Nigéria, le Qatar, l’Iran, ou le Pakistan, de nombreux enfants ont exprimé le désir de prier le rosaire.

Diocèse d’Idukki, en Inde. Aid to the Church in Need

Cette campagne de prière du chapelet par les enfants a été lancée en 2005 à Caracas au Venezuela. Alors que plusieurs enfants priaient le chapelet, quelques-unes des personnes présentes ont rappelé les paroles du Saint Padre Pio à propos de la force de la prière du chapelet par les enfants. Entre-temps, cette campagne de prière s’est propagée sur tous les continents du monde et le nombre des participants augmente chaque année. À plusieurs reprises, le pape François a exprimé sa reconnaissance à propos de l’initiative «Un million d’enfants prient le chapelet » et a encouragé les enfants à y participer activement.