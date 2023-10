[EN IMAGES] Ils ont récité le rosaire pour la paix à Rome

Dimanche 15 octobre, des catholiques sont venus prier le rosaire à la nuit tombée à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome pour demander la paix en Terre sainte.

« Priez pour nous, pauvres pécheurs »… Au cœur de la somptueuse basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome, cette prière à la Vierge Marie a résonné plus que jamais comme une supplication. Dimanche 15 octobre, plusieurs centaines de fidèles se sont rassemblés en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome pour demander, par l’intercession de la Vierge Marie, la paix en Israël. Depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a lancé une offensive d’une ampleur redoutable contre l’État hébreu, le conflit israélo-palestinien a surgi de nouveau. Alors que le nombre de morts ne cesse de croître d’un côté comme de l’autre, et qu’une crise humanitaire dramatique se joue déjà à Gaza sous le feu des bombardements, l’Église catholique veut faire le pari de la paix. Par la voix du cardinal Pizzaballa, patriarche de Jérusalem, et celle du pape François, elle invite les catholiques à prier pour la fin du conflit.

Mardi 17 octobre, les croyants du monde entier pourront s’unir par la prière et le jeûne afin de demander la grâce de la paix en Israël et en Palestine. « La prière est la force douce et sainte qui s’oppose à la force diabolique de la haine, du terrorisme et de la guerre », a ainsi affirmé François dans son angélus du 15 octobre. Découvrez en images cette première grande veillée de prière organisée à Rome et menée par le cardinal Angelo De Donatis, vicaire du Pape pour le diocèse de Rome :