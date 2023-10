Quand a eu lieu le premier synode de l’Église catholique ?

Si le synode peut sembler être une invention récente, en réalité il a des racines très anciennes et son esprit remonte aux premiers jours du christianisme. Le mot « synode » vient du grec synodos, qui signifie « assemblée ». Il s’agit principalement d’une assemblée de responsables de l’Église qui se réunissent pour discuter de diverses questions importantes. Le catéchisme de l’Église catholique confirme cette définition en expliquant que le mot est « un terme général pour les réunions ecclésiastiques sous l’autorité hiérarchique, pour la discussion et la décision de questions relatives à la foi, à la morale ou à la discipline ».

Si on retrouve, dans des anciens manuscrits, des cas de synodes dès le IVe siècle, dans diverses régions du monde, pour traiter de questions disciplinaires locales, l’idée de cette grande assemblée a été relancée ensuite par le pape Paul VI avec le Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, qui annonçait le Synode des évêques en 1965. Mais si on se tient à la définition du synode, concernant cette “réunion ecclésiastique pour la discussion de questions relatives à la foi”, on peut dire que le premier synode se trouve déjà dans le Nouveau Testament, où saint Paul, dans le chapitre 15 des Actes des Apôtres, raconte un rassemblement qui sera appelé plus tard, « le Concile de Jérusalem ».

« Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire ». Actes 15:1-3, 6