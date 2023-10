Mgr Aveline élu pour superviser le document final du Synode

L'archevêque de Marseille Mgr Jean-Marc Aveline a été élu pour l'Europe mardi 10 octobre afin de superviser le document final du Synode.

Les 365 membres du Synode sur l’avenir de l’Église qui s’est ouvert à Rome le 4 octobre, ont élu les membres de deux Commissions internes – pour le « rapport de synthèse » et pour « l’information » –, dans l’après-midi de mardi. Le nom du cardinal français Jean-Marc Aveline figure parmi ceux de la commission qui supervisera le document final de l’assemblée, qui doit durer tout le mois d’octobre. Ces commissions comptent trois femmes, dont deux ont été nommées par le pape François.

La première commission pour la relation de synthèse est composée de 13 membres. Trois sont membres d’office : le cardinal Jean-Claude Hollerich, rapporteur général du Synode, qui est aussi le président de cette commission, ainsi que le cardinal Mario Grech, secrétaire général du Synode, et le père Riccardo Battocchio, secrétaire spécial.

Sept membres élus par l’assemblée

Sept membres ont été élus par l’assemblée pour représenter les différentes régions du monde. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo représentera ainsi l’Afrique, le cardinal Jean-Marc Aveline a été élu pour l’Europe, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, du Canada, sera la voix de l’Amérique du Nord, et Mgr José Luis Azuaje Ayala, du Vénézuela, celle de l’Amérique latine. Pour l’Océanie, c’est l’évêque australien Shane Anthony Mackinlay qui a été élu, et pour l’Asie, le prêtre malaysien Clarence Sandanaraj Davedassan. Le Libanais Mgr Mounir Khairallah représentera les Églises orientales.

Enfin, trois membres, dont la seule femme de cette commission, sont de nomination pontificale. Il s’agit du cardinal de la Mongolie, Georgio Marengo, de la religieuse irlandaise Patricia Murray, secrétaire générale de l’Union internationale des supérieures religieuses, et du prêtre italien Giuseppe Bonfrate.

Ces 13 membres ont pour charge non pas d’écrire, mais de superviser, amender et approuver les travaux de préparation de la relation de synthèse. Ce texte, qui sera remis au Pape à la fin du mois, doit être une feuille de route pour les mois à venir en préparation à la deuxième assemblée d’octobre 2024.

Plusieurs commissions

La Commission pour l’information, pour sa part, a pour mission de veiller à la communication de l’assemblée. Présidée par Paolo Ruffini, préfet du dicastère pour la Communication, elle compte 17 membres. Sept d’entre eux ont été élus par l’assemblée. L’Amérique latine est représentée par le cardinal argentin Víctor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi, l’Amérique du Nord par le cardinal américain Joseph William Tobin, l’Afrique par l’évêque camerounais Mgr Andrew Nkea Fuanya, l’Asie par le Philippin Mgr Pablo Virgilio David, l’Océanie par l’Australien Mgr Anthony Randazzo, l’Europe par le jésuite italien Antonio Spadaro, et les Églises orientales par le père Khalil Alwan.

Huit autres membres font partie d’office de cette commission : le cardinal Hollerich, le cardinal Grech, Mgr Luis Marín de San Martín et la religieuse française Nathalie Becquart, tous deux sous-secrétaires du Synode, le jésuite Giacomo Costa et le père Riccardo Battocchio, tous deux secrétaires spéciaux du Synode, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège Matteo Bruni et le chargé de la communication du secrétariat du Synode, Thierry Bonaventura. La secrétaire de cette commission, nommée par le Pape, est une femme, Sheila Leocádia Pires, d’origine mozambicaine.