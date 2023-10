Le Synode sur l’avenir de l’Église s’est ouvert le 4 octobre au Vatican et s’achèvera le 29 octobre. À l’issue de ce mois de travail, les membres devraient voter une "feuille de route" indiquant les domaines de "consensus", mais aussi les domaines "où une réflexion plus approfondie est nécessaire". Un événement inédit à découvrir en images.

C’est un événement qui intéresse autant qu’il inquiète. Le Synode sur l’avenir de l’Église est entré dans une nouvelle phase cette semaine et doit s’achever le 29 octobre avec le vote des 364 membres d’une « feuille de route » indiquant les domaines de « consensus », mais aussi les domaines « où une réflexion plus approfondie est nécessaire ».

Pour y parvenir, les participants alternent pendant ces semaines d’échanges entre moments de congrégations générales, petits groupes de langues (circuli minores), et temps spirituels afin de réfléchir aux pistes à explorer pour l’avenir de l’Église parmi lesquelles de brûlants sujets comme la participation des femmes à la vie de l’Église, l’accueil et communion avec les personnes « divorcées remariées, polygames ou LGBT+ », le partage de la gouvernance ou encore le rôle des prêtres et des évêques. Un événement que Aleteia vous propose de vivre en images :

[EN IMAGES] À quoi ressemble le Synode ?