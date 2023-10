Prière pour le synode sur l’avenir de l’Église

La prochaine assemblée générale du grand Synode sur l’avenir de l’Église a lieu à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Voici une prière pour "marcher ensemble".

L’assemblée générale du Synode sur la synodalité s’ouvre à Rome le 4 octobre 2023 au terme de deux ans de travaux. Elle sera précédée d’une veillée de prière place Saint-Pierre le 30 septembre, et de trois jours de retraite spirituelle à Sacrofano, pour tous les membres, jusqu’au 3 octobre. Une deuxième session aura lieu en octobre 2024.

Voici une prière rédigée par Jacques Gauthier, poète et essayiste, chroniqueur chez Aleteia, pour s’unir à la préparation spirituelle de ce synode, et confier au Seigneur la marche de l’Église, dans un esprit de communion et de paix :

Prière pour marcher ensemble