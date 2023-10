S’il y a un passage de l’exhortation sur Thérèse à lire en ce moment, c’est bien celui-ci

Le pape François a publié son exhortation apostolique consacrée à sainte Thérèse de Lisieux ce 15 octobre 2023. Intitulé "C’est la confiance", basé sur les écrits de la jeune carmélite, le texte indique comment retrouver foi, paix et confiance à l’heure où l’actualité porte plutôt à la peur et la désespérance.

Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien, le flux d’informations qui nous parvient chaque jour a de quoi ébranler même les âmes les plus solides. La menace terroriste, la crainte de l’élargissement du conflit, ces milliers de vies en sursis, otages ou réfugiés, à cause de la folie des hommes… tout ceci contribue à faire peser un climat de peur et de méfiance. Mais la lecture des textes de Thérèse, éclairés par les mots du pape François, invite à choisir une autre voie que la peur : celle de la confiance et de l’abandon quotidien dans les bras de Dieu. Pas seulement pour sa propre sanctification, mais pour transformer le concret de nos existences.

« La confiance que Thérèse promeut (…) a un sens intégral qui embrasse la totalité de l’existence concrète et s’applique à toute notre vie où nous sommes souvent envahis par les peurs, par le désir de sécurité humaine, par le besoin de tout contrôler. C’est là qu’apparaît l’invitation à un saint “abandon” », écrit le Pape.

« La pleine confiance, qui devient abandon dans l’Amour, nous libère des calculs obsessionnels, de l’inquiétude constante pour l’avenir, des peurs qui enlèvent la paix. Dans ses derniers jours, Thérèse insistait sur ce point : « Nous qui courrons dans la voie de l’Amour, je trouve que nous ne devons pas penser à ce qui peut nous arriver de douloureux dans l’avenir, car alors c’est manquer de confiance ». Si nous sommes entre les mains d’un Père qui nous aime sans limites, cela sera vrai en toutes circonstances, nous nous en sortirons quoi qu’il arrive et, d’une manière ou d’une autre, son plan d’amour et de plénitude se réalisera dans notre vie. » ( C’est la confiance, 24

Pour sainte Thérèse, c’est la confiance en Dieu, en son amour, en sa miséricorde et en sa toute-puissance, qui libère véritablement de la peur. « C’est la confiance qui nous permet de remettre entre les mains de Dieu ce que lui seul peut faire », souligne le pape François. C’est encore la confiance qui devrait nous soutenir durant ces jours qui s’annoncent troublés. Autrement dit, Dieu m’aime, advienne que pourra. Même mieux, Dieu m’aime, et me donne la grâce d’aimer les autres et de rechercher le bien de mes frères puisque, pour Thérèse, « c’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour ».

Prière du Pape à Thérèse pour avoir confiance en Dieu