Ces saints qui étaient aussi des artistes

Découvrez ces saints qui ont su utiliser l'art pour partager la beauté de Dieu.

Dans sa lettre aux artistes, datée du 4 avril 1999, saint Jean Paul II écrivait que « toute forme authentique d’art est, à sa manière, une voie d’accès à la réalité la plus profonde de l’homme et du monde ». Et d’ajouter : « Comme telle, elle constitue une approche très valable de l’horizon de la foi, dans laquelle l’existence humaine trouve sa pleine interprétation ».

Avant lui, en 1965, le pape Paul VI avait également adressé un message aux artistes, en rappellant que l’Église a besoin des artistes :

« Ce monde dans lequel nous vivons a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la désespérance. La beauté, comme la vérité, c’est ce qui met la joie au cœur des hommes, c’est ce fruit précieux qui résiste à l’usure du temps, qui unit les générations et les fait communier dans l’admiration. Et cela par vos mains… »

Dans la « création artistique », l’homme se révèle « image de Dieu »

Au sein des monastères, la pratique des beaux-arts est très courante. Il y a des moines et des moniales dont le talent est largement reconnu même en dehors du monde chrétien. Mais il y a aussi d’autres artistes, qui, en plus de leur don artistique, ont été déclarés saints par l’Église catholique.

Parmi eux se trouvent des mécènes d’artistes et d’acteurs, des fondateurs d’ordres religieux et des martyrs. Chacun d’eux a fait vivre les paroles de saint Jean Paul II : « Dans la « création artistique », l’homme se révèle plus que jamais « image de Dieu », et il réalise cette tâche avant tout en modelant la merveilleuse « matière » de son humanité, et aussi en exerçant une domination créatrice sur l’univers qui l’entoure ».

Aleteia vous fait découvrir à travers ce diaporama plusieurs saints qui, en plus de leur vie chrétienne exemplaire, ont su utiliser l’art pour partager la beauté de Dieu avec les hommes, contribuant ainsi à l’expansion de la foi catholique :