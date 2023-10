Un million d’enfants s’apprêtent à prier le chapelet

Une vaste campagne mondiale de prière intitulée "un million d’enfants prient le chapelet" portée par l'AED démarre mardi 18 octobre. Familles, catéchistes et enseignants sont invités à prier avec les enfants pour la paix dans le monde à l’aide du chapelet.

Le Rosaire, quand il est prié de manière authentique, apporte « la paix et la réconciliation », avait assuré Benoît XVI en 2009. « Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très saint Nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. » Une prière essentielle qu’il est possible de réciter dès son plus jeune âge. Mercredi 18 octobre, l’Aide à l’Église en Détresse (AED) invite les paroisses, , les crèches, les écoles et les familles à participer à participer à l’événement « Un million d’enfants prient le Chapelet » . Les enfants du monde entier sont invités ce jour-là à prier ensemble le chapelet pour la paix et l’unité dans le monde. Plusieurs centaines de milliers d’enfants se sont d’ores et déjà inscrits pour le moment à l’événement.

Un groupe d’enfants participant à l’initiative de prière en la cathédrale Saint-Joseph de Nellore (Inde), le 18 octobre 2022. Aid to the Church in Need

Cette année, l’AED va présenter aux enfants le passage biblique dans lequel saint Joseph est averti en songe par l’ange du péril qui guette Jésus et Marie et qui le décide à partir avec toute sa famille pour l’Égypte. Grâce à l’aide du saint ange, Joseph a pu protéger la vie de l’enfant Jésus. « N’est-il pas impératif pour notre monde que nous prenions à nouveau conscience des saints anges gardiens et que nous demandions leur aide, pour pouvoir clairement reconnaître et distinguer les multiples défis de notre temps ? », s’interroge écrit le cardinal Piacenza, président de la fondation internationale de l’AED. « Ne serait-il pas judicieux de réapprendre aux enfants la prière des anges gardiens qui, pendant de nombreux siècles, a été si courante dans la vie de l’Église ? ».

Le chapelet face à la violence

Face aux situations de guerre, de violence et d’extrême pauvreté que traversent l’Ukraine, le Nigeria, la Birmanie, le Pakistan ainsi que dans les régions du Proche-Orient et du Sahel, en Afrique, l’AED souhaiterait confier de manière particulière à la puissante intercession de la Mère de Dieu tous les lieux où les gens ne peuvent pas vivre en paix.

Lors des campagnes précédentes – cette initiative de prière remonte à 2005 – de nombreux groupes de différents pays ont répondu positivement à l’invitation de l’AED. En 2022, le pape François a encouragé, après avoir prié l’Angelus, à se joindre à l’initiative : « Merci à tous les enfants qui participent ! Nous nous unissons à eux et nous confions à l’intercession de la Sainte Vierge le peuple ukrainien martyr et les autres populations qui souffrent de la guerre et de toute forme de violence et de pauvreté ».

Pratique

Le matériel disponible contient des instructions sur la façon de prier le chapelet, des réflexions pour les enfants sur les mystères du chapelet et une consécration des enfants à la Mère de Dieu. Le matériel est déjà disponible en onze langues et, avec les pages à colorier, peut être consulté à l'adresse suivante : https://acninternational.org/millionchildrenpraying/fr/

