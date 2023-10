Un ami de saint Jean Bosco en route vers la sainteté

Le Vatican a approuvé le 13 septembre 2023 un deuxième miracle attribué au bienheureux Joseph Allamano, ami et élève de saint Jean Bosco.

Les Missionnaires de la Consolata travaillant en Afrique se réjouissent. Le 13 septembre 2023, ils ont appris qu’un miracle attribué à l’intercession de leur fondateur, le Bienheureux Joseph Allamano, était reconnu par le Vatican. « Chers frères, nous communiquons le joyeux message que nous avons reçu aujourd’hui. L’équipe qui examinait la validité médicale de la guérison miraculeuse de Sorino Yanomami a bien déclaré qu’il s’agissait d’un miracle », a annoncé dans un communiqué, relayé par Catholic Information Service of Africa, le père Erasto Colnel Mgalama, conseiller général des Missionnaires de la Consolata en Afrique.

Le miracle en question a eu lieu dans le diocèse catholique de Roraima, au Brésil, le 7 février 1995. Il s’agissait de la guérison de Sorino Yanomami, un homme d’une quarantaine d’années, qui a subi un très grave traumatisme crânien suite à une attaque de jaguar.

Ami et élève de Jean Bosco

Joseph Allamano est né à Castelnuovo d’Asti, en Italie, le 21 janvier 1851. Durant sa jeunesse, il fréquente l’Oratoire Saint-Jean Bosco. À la fin de ses études, il se sent appelé au sacerdoce diocésain et devient à seulement 29 ans recteur de la basilique de la Consolata à Turin. Il fonde en 1926 à Turin deux Congrégations des Missionnaires de la Consolata, l’une pour les hommes et l’autre pour les femmes, des prêtres et des laïcs travaillant principalement en Afrique.

Toute sa vie, il est resté proche de son ami Jean Bosco. Il est mort à Turin le 16 février 1926. Son corps est aujourd’hui conservé et vénéré dans la Maison Mère des Missionnaires de la Consolata à Turin. Suite à la reconnaissance d’un miracle dû à son intercession, il a été béatifié par Jean Paul II en 1990. La reconnaissance de ce deuxième miracle le conduira probablement à la canonisation.