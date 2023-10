C’est un moment qui restera sans aucun doute gravé dans la mémoire des supporters du Racing Club de Lens. Alors que celui-ci jouait contre le club anglais Arsenal dans le cadre de la Ligue des Champions, mardi 3 octobre, le public de Bollaert composé majoritairement de nordistes aux couleurs fièrement brandies n’a pas pu résister à l’envie d’entonner ce chant mythique, régulièrement repris depuis de nombreuses années.

Les Corons à Bollaert à la mi-temps de Lens – Arsenal. 🤩🔴🟡



🎥 @CanalplusFoot



pic.twitter.com/fHvLdYj6ex — Actu Foot (@ActuFoot_) October 3, 2023

Un chant devenu traditionnel

Il s’agit de la chanson « Les Corons », composée et interprétée par Pierre Bachelet en 1982, devenue un véritable hymne du Nord-Pas-de-Calais. Repris à l’unisson par des milliers de voix dans le stade et porté par l’écho, l’émotion suscitée par ce chant est presque devenue palpable. Impossible de ne pas sentir de grands frissons parcourir le corps au son des voix des supporters ! Un magnifique encouragement au moment de la mi-temps, afin de pousser les joueurs du RC Lens à donner leur maximum jusqu’au coup de sifflet final… Et cela leur a plutôt bien réussi, puisque ces derniers ont infligé une défaite à leur adversaire anglais avec un score de 2 à 1.