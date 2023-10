Les deux premiers épisodes de la saison 3 de "The Chosen" seront diffusés sur grand écran en français les 6 et 8 octobre. Si vous n'êtes pas encore convaincu d'aller les voir au cinéma, le footballeur Olivier Giroud pourrait vous faire changer d'avis.

La série The Chosen qui retrace la vie de Jésus débarque à nouveau sur le grand écran en version française. Les 6 et 8 octobre, les deux premiers épisodes de la saison 3 seront diffusés dans les salles de cinéma de métropole. Ce sera l’occasion pour les téléspectateurs de suivre les pas de Jésus et de ses disciples au cours de sa vie publique, notamment à travers ses rencontres et les miracles relatés dans la Bible. Et s’il y a bien une personne qui semble enchantée par cette perspective, c’est le célèbre footballeur Olivier Giroud.

Une série adaptée à tous

Le meilleur buteur des Bleus a en effet partagé un message le 4 octobre pour inviter tous ceux qui le peuvent à se rendre en salles, visiblement enthousiaste. Le footballeur a entamé The Chosen sur le conseil de son pasteur, et depuis, c’est The Chosen qui ne le quitte plus. Qualifiant la série de « très inspirante », Olivier Giroud confie que la série lui « parle beaucoup ». « Même si on ne connaît pas très bien les évangiles, pour les novices, c’est très bien fait, on comprend facilement ce qu’a fait Jésus pour nous et son enseignement », détaille le joueur. « Cela vaut le détour, croyez-moi ! », assure-t-il encore. Si l’on n’était pas encore convaincu, voilà qui devrait changer la donne.

De confession protestante, Olivier Giroud ne manque pas une occasion de témoigner publiquement de sa foi et de parler du Christ. En août, le footballeur avait ainsi délivré un message aux jeunes se rendant aux JMJ de Lisbonne, plein d’espérance et de joie : « 40.000 Français réunis par la foi en Jésus que vous êtes beaux, vous qui annoncez la bonne nouvelle ! » s’était-il ainsi réjoui. Plus tôt, à l’occasion de la Nuit pour la Mission, il avait choisi de mettre aux enchères son maillot porté lors du match France-Angleterre de la coupe du monde 2022, dont les bénéfices ont été reversés aux chrétiens d’Arménie, une cause qui lui est chère.