Les deux premiers épisodes de la troisième saison de "The Chosen", série qui retrace la vie de Jésus et de ses disciples, seront diffusés en français dans 141 cinémas métropolitains les 6 et 8 octobre prochain.

Son retour est très attendu. La série The Chosen, dont rien ne semble arrêter le succès fulgurant débarque dans les cinémas français. Les 6 et 8 octobre prochains, les deux premiers épisodes de la saison 3 seront ainsi diffusés par Saje Distribution dans 141 salles de la métropole, en version française. C’est à cette occasion que Jonathan Roumie, l’acteur principal qui incarne Jésus, sera présent pour une avant-première au Grand Rex, à Paris. Bien que seulement deux épisodes pourront être visionnés, les passionnés de The Chosen pourront aussi découvrir sur grand écran les coulisses de la série, ainsi qu’un traditionnel bêtisier ou encore des interviews de plusieurs acteurs clés.

Vie publique et miracles

La saison 3 de The Chosen a déjà révélé quelques-uns de ses secrets aux téléspectateurs francophones. On y découvre en effet la vie publique du Christ et les miracles qu’Il accomplit en présence de ses apôtres et disciples : la multiplication des pains, Jésus marchant sur les eaux… La deuxième saison se terminait alors que Jésus devait donner son discours sur les béatitudes, donnant à découvrir un apôtre des plus attendus : Judas. Jésus est donc désormais accompagné de ses Douze pour cette troisième saison.

Aux États-Unis, le tournage de la saison 4 a déjà commencé, sur les sept attendues. Mais nul besoin d’attendre le dernier opus pour constater que The Chosen est déjà la série de tous les records. Elle comptabilise 560 millions de vues en ligne via l’application The Chosen, et est doublée en 50 langues, le tout en ayant recours uniquement au financement par des dons. Lors de la diffusion des derniers épisodes de la saison 3 aux États-Unis, en février 2023, la série phénomène avait même dépassé Avatar : la voie de l’eau au box-office.