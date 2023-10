Le Synode sur l’avenir de l’Église en chiffres

Le synode intitulé : "Pour une Église Synodale : Communion, Participation et Mission" se tient à Rome du 4 au 29 octobre 2018. Découvrez les coulisses de cet événement d’Église en quelques chiffres clés.

26 jours

Si ce synode nouvelle formule a commencé en septembre 2021, avec les phases locales puis continentales, le pape François lancera solennellement la phase romaine du synode le 4 octobre avec une messe célébrée place Saint-Pierre en présence des nouveaux cardinaux. Une messe de clôture dans la basilique Saint-Pierre conclura cette première session romaine le 29 octobre.

464 participants

Ils seront 464 participants à participer, discuter, écouter, faciliter ou organiser le bon déroulement de cette session. Outre les membres, l’assemblée compte des experts théologiques, une équipe de communication ou encore, nouveauté, des facilitateurs pour aider les membres à expérimenter la synodalité lors de leurs discussions.

365 membres

Les membres, aussi appelés « pères et mères synodaux », sont les participants ayant le droit de vote. Ils sont beaucoup plus nombreux que lors des synodes précédents : 185 pour le synode sur l’Amazonie (2019), 267 pour le synode des jeunes (2018), 270 pour le second synode sur la famille (2015) et 253 pour le premier synode sur la famille (2014). Le Pape en fait partie, même s’il ne votera pas la synthèse finale de cette session.

5 langues

L’anglais, le français, l’italien, l’espagnol et le portugais sont les cinq langues officielles du synode. L’allemand, qui ne concerne principalement que trois pays – l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse – n’a pas été retenu afin d’éviter aux participants germanophones d’échanger toujours avec les mêmes personnes.

54 femmes

Pour la première fois de l’histoire de l’Église catholique, 54 femmes vont participer à un synode comme membre – et donc avec le droit de vote. 25 d’entre elles sont des religieuses, et les 29 autres sont des laïques.

43 laïcs

Autre grande nouveauté : la participation de 43 laïcs au synode, soit plus d’un membre sur dix. 29 sont des femmes, et 14 des hommes.

96 membres non évêques

Outre les femmes et les hommes laïcs, le synode permettra à des prêtres (27) et à des religieux non-prêtres (2) de participer comme membres. Ce sont donc en tout 96 personnes, soit plus d’un quart de l’assemblée, qui vont participer pour la première fois à l’assemblée d’un synode en tant que membres. Cette assemblée reste malgré tout principalement marquée par sa dimension épiscopale avec 269 évêques participants.

7 Français

La conférence épiscopale française a envoyé quatre évêques : Mrg Alexandre Joly (Troyes), Mgr Jean-Marc Eychenne (Grenoble), Mgr Matthieu Rougé (Nanterre), Mgr Benoît Bertrand (Mende). Le pape François a nommé membre le cardinal Jean-Marc Aveline (Marseille). En tant que sous-secrétaire du Synode des évêques, sœur Nathalie Becquart, religieuse xavière, participe aussi au synode comme membre. Enfin, une laïque française, Anne Ferrand, vierge consacrée du diocèse de Rodez, fait partie des membres non-évêques sélectionnés pour l’Europe.

2 évêques de Chine continentale

Comme lors du Synode sur les jeunes en 2018, deux évêques de l’Église catholique en Chine vont participer, invités spécialement par le pape François. Avec les deux représentants de Hong Kong – une laïque et le cardinal-évêque Stephen Chow et un évêque de Taïwan, la Chine comptera donc cinq membres lors du synode.