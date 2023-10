Alors que l'assemblée générale du Synode sur l'avenir de l'Église s'ouvre le 4 octobre 2023, le Saint-Siège a dévoilé son programme officiel. La rencontre sera rythmée par des temps de réflexion et de prière, jusqu'à la clôture de l'assemblée générale, le 29 octobre.

Les chiffres et le programme détaillés de la prochaine assemblée générale du grand Synode sur l’avenir de l’Église – aussi appelé Synode sur la synodalité – qui a lieu à Rome du 4 au 29 octobre 2023, ont été présentés au Bureau de presse du Saint-Siège le 21 septembre. Les 370 membres de l’assemblée synodale devront réfléchir ensemble sur de nombreuses thématiques, en vue de rendre l’Eglise plus accueillante et missionnaire.

La liste complète des participants, qui a été mise à jour et pourrait encore changer, compte 464 personnes, dont 365 membres – parmi lesquels 54 femmes, une première historique – détenteurs du droit de vote. En tout, 82 femmes seront présentes à l’événement. Quinze Églises catholiques orientales seront également représentées. La voix des Églises des cinq continents sera portée par des délégués de 36 conférences épiscopales d’Afrique, 32 d’Europe, 24 des Amériques, 18 d’Asie, et quatre d’Océanie.

À ces membres s’ajoutent une vingtaine de responsables de dicastères de la Curie romaine, et 52 membres de nomination pontificale – appelés directement par le pape. Outre douze délégués fraternels d’autres confessions chrétiennes, l’assemblée sera entourée d’une soixantaine de facilitateurs et experts, pour le bon déroulement des rencontres.

Ce qu’il faut attendre du programme

L’assemblée générale a été précédée d’une veillée de prière place Saint-Pierre le 30 septembre, suivie de trois jours de retraite spirituelle à Sacrofano, pour tous les membres, jusqu’au 3 octobre. Ce temps spirituel est animé par les deux assistants spirituels du Synode, le prêtre dominicain britannique Timothy Radcliffe, et la religieuse bénédictine italienne Maria Ignazia Angelini.

Les participants reviendront ensuite au Vatican pour la journée du 4 octobre. Au programme du jour : la messe d’ouverture solennelle avec le pape François à 9h ; et la première congrégation générale dans l’après-midi, avec les interventions du secrétaire général le cardinal Mario Grech, du rapporteur général le cardinal Jean-Claude Hollerich, et du pape François. Cette première journée, contrairement aux travaux qui suivront, sera publique.

Les membres synodaux alterneront par la suite entre groupes de partage dans les cinq langues officielles (italien, espagnol, anglais, portugais et français), et congrégations générales, du lundi au samedi.

Des temps de travail et de prière

Au total, sont prévus quatorze temps en petits groupes (circuli minores) d’une dizaine de personnes, et 21 congrégations générales dans la grande salle Paul VI du Vatican. Les dimanches 8, 15 et 22 octobre, ainsi que le vendredi 27, sont des jours de pause. Du 5 au 7 octobre, les membres synodaux se pencheront sur la première partie de l’Instrument de travail.

Plusieurs temps spirituels publics sont prévus : un pèlerinage donc le lieu n’est pas encore dévoilé le 12 octobre, une prière pour les migrants et les réfugiés sur la place Saint-Pierre le 19 octobre, et une prière du chapelet dans les Jardins du Vatican le 25 octobre. En outre, des messes sont prévues dans la basilique Saint-Pierre les 9, 13, 18, et 23 octobre.

Les 22, 24 et 27 octobre, se réunira la Commission qui doit rédiger le « rapport de synthèse » – l’équivalent du document final de cette assemblée. L’ébauche de la première partie de ce rapport sera lu en séance générale le 23 octobre. Et l’ébauche de la seconde partie le 25 octobre. À chaque étape, les participants pourront réagir et faire remonter leurs avis au secrétariat général.

Le texte entier, finalisé le 27 octobre, sera lu le 28 octobre et approuvé par les 364 membres ayant droit de vote. Cette rencontre se conclura par une messe de clôture le 29 octobre à 10h dans la basilique Saint-Pierre. Une deuxième assemblée générale est prévue en octobre 2024.

[EN IMAGES] Sur la place Saint-Pierre, une foule hétéroclite en prière pour le Synode :