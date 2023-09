Livres : les miracles de Thérèse de Lisieux dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 21 au 28 septembre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 Dieu a tant aimé le monde : petite théologie de la mission

Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

2 le cœur ne se divise pas

Fayard

Résumé : par François Bustillo, Edgar Pena Parra, Nicolas Diat, Fayard, septembre 2023. Au Saint-Siège, Mgr Edgar Peña Parra est substitut de la Secrétairerie d’État. En Corse, Mgr François Bustillo est évêque d’Ajaccio. Il a été nommé cardinal par le pape François le 9 juillet 2023. Le premier, nonce apostolique, né au Venezuela, a voyagé sur tous les continents pour représenter le pape. Le second, religieux franciscain conventuel, ancien supérieur du couvent de Lourdes, a vu le jour en Espagne. Avant ces conversations, ils ne se connaissaient pas. Pourtant, malgré des vies souvent opposées, ils partagent une vision étonnamment proche de l’avenir de l’Église, de la foi et de son enseignement. Retrouvez-le en librairie.

3 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

© Seuil

Résumé : par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l’apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L’auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle. Retrouvez-le en librairie.

4 DÉSERTER OU S’ENGAGER ? : LETTRE AUX JEUNES QUI VEULENT CHANGER LE MONDE

© Mame

Résumé : par Hubert de Boisredon, Mame, septembre 2023. Prenant appui sur une manifestation d’étudiants de 2022 dénonçant la collusion entre les grandes écoles et des entreprises contribuant au réchauffement climatique, l’auteur enjoint les jeunes, non pas à déserter un système qu’ils ne cautionnent pas mais à s’engager pour y opérer des modifications de l’intérieur. Retrouvez-le en librairie.

5 CAR RIEN JAMAIS N’EST ACHEVÉ : CONFESSIONS D’UN CROYANT DISCRET

© Albin Michel

Résumé : par Robert Schoultus, Albin Michel, août 2023. Figure de l’Eglise progressiste d’aujourd’hui, l’auteur brosse l’itinéraire d’un prêtre ami des invisibles de la société, des artistes et des rebelles. Retrouvez-le en librairie.

6 l’amour

Verticales

Résumé : par François Bégaudeau, Verticales, août 2023. Par petites touches et à travers les menus événements qui font le quotidien, François Bégaudeau nous conduit dans l’intimité simple et belle de ce couple et de son amour construit, « sans crise ni événement », au gré des jours. On pleure quelquefois, on rit souvent, à suivre la grande tendresse et surtout l’incroyable justesse du récit de cette vie commune, révélée, jusqu’à la vieillesse et la mort dans son intime réalité. Une lecture profondément émouvante. Retrouvez-le en librairie.

7 le penchant de la grâce

Artege

Résumé : par Guillaume de Menthière, Artège, septembre 2023. A travers un certain nombre de notions telles que la justification, l’état de grâce, le péché, le mérite et la prédestination, une invitation à redécouvrir ce qu’est la grâce divine ainsi que ses effets dans la vie du croyant. Retrouvez-le en librairie.

8 pourquoi la démocratie a besoin de la religion

La Découverte

Résumé : par Rosa Hartmut, La Découverte, septembre 2023. Dans cet essai, adapté d’une conférence donnée en 2022, l’auteur met en lien la crise démocratique à laquelle font face de nombreux Etats au XXIe siècle avec le déclin de la pratique religieuse. Cet effacement de la religion favoriserait selon lui l’émergence du matérialisme au détriment d’une spiritualité à même de modifier la relation de l’être humain à son environnement. Retrouvez-le en librairie.

9 pluie de roses

Emmanuel

Résumé : par Camille Burette, Editions Emmanuel, septembre 2023. Présentation des différents miracles attribués à l’invocation de Thérèse de Lisieux, de la guérison d’Edith Piaf à la conversion de Grégory Turpin, en passant par ceux qui concernent la Première Guerre mondiale, les familles contemporaines et les missions au bout du monde. Retrouvez-le en librairie.

10 Une cinémathèque idéale

Critérion

Résumé : par Laurent Dandrieu, Critérion, septembre 2023. Un guide des films à regarder en famille. Classé par genre (comédie, SF, religion, animation, etc.) et par âge, il présente une sélection de films tous publics avec, pour chacun, une notice qui en résume le contenu et en indique l’intérêt. Retrouvez-le en librairie.