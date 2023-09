Le Pape appelle l’Europe à retrouver « passion et enthousiasme »

Le pape François a invité à "redonner de l’espérance à nos sociétés européennes, en particulier aux nouvelles générations" lors de son audience générale du 27 septembre.

La Méditerranée doit retrouver sa vocation d’être un « laboratoire de civilisation et de paix » et transmettre un message d’espérance et de fraternité à l’Europe, a déclaré le pape François lors de l’audience générale du 27 septembre 2023. Devant les pèlerins rassemblés sur la place Saint-Pierre, le pape François est revenu sur sa récente visite à Marseille, les 22 et 23 septembre derniers, où il a conclu les Rencontres méditerranéennes en insistant sur la valeur de la fraternité avec les migrants.

« La mer Méditerranée est ce qui s’oppose le plus au choc des civilisations, à la guerre, à la traite des êtres humains », a martelé le pape François, rappelant que ces Rencontres de Marseille se situaient dans la continuité des évènements organisés à Bari en 2020 et à Florence en 2022. « La Méditerranée relie l’Afrique, l’Asie et l’Europe ; le Nord et le Sud, l’Orient et l’Occident ; les personnes et les cultures, les peuples et les langues, les philosophies et les religions », a détaillé François en expliquant qu’elle doit devenir « un lieu de rencontre et non d’affrontement, de vie et non de mort ».

Une espérance qui doit se concrétiser

L’évènement de Marseille a permis de porter sur les défis de la Méditerranée un regard qui n’est « ni idéologique, ni stratégique, ni politiquement correct, ni instrumental », mais « simplement humain » et porteur de fraternité et d’espérance, a rappelé le pontife de 86 ans. « Cette espérance ne peut et ne doit pas se volatiliser », mais doit se concrétiser dans des actions concrètes, ce qui signifie « travailler pour que les personnes, en toute dignité, puissent choisir d’émigrer ou de ne pas émigrer », a expliqué le Pape, reprenant le thème de la récente Journée mondiale du migrant et du réfugié.

François a aussi invité à « redonner de l’espérance à nos sociétés européennes, en particulier aux nouvelles générations ». « Nos sociétés malades de l’individualisme, du consumérisme et de l’évasion vide ont besoin de s’ouvrir, d’oxygéner leurs âmes et leurs esprits pour pouvoir lire la crise comme une opportunité et l’affronter positivement », a martelé François.

L’Europe a besoin de retrouver passion et enthousiasme.

« L’Europe a besoin de retrouver passion et enthousiasme », a insisté François, relevant avoir trouvé ces qualités à Marseille, « dans son pasteur, le cardinal Aveline, dans les prêtres et les consacrés, dans les fidèles laïcs engagés dans la charité, dans l’éducation, dans le peuple de Dieu qui a manifesté une grande chaleur lors de la Messe au stade Vélodrome », a-t-il rappelé.

Il a aussi adressé ses remerciements au président de la République Emmanuel Macron, « dont la présence a témoigné de l’attention de la France entière à l’égard de l’événement de Marseille », a-t-il souligné, alors que la présence du chef de l’État lors de la messe au stade Vélodrome avait suscité des critiques dans l’opposition.

« Que Notre Dame, que les Marseillais vénèrent sous le nom de Notre-Dame de la Garde, accompagne le chemin des peuples de la Méditerranée, afin que cette région devienne ce qu’elle a toujours été appelée à être : une mosaïque de civilisation et d’espérance », a enfin exhorté François.

