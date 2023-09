« Dieu nous aime, un point c’est tout », assure le Pape

Dieu aime "d’un amour inconditionnel et gratuit", a expliqué le pape François à l’occasion de la prière de l’Angélus récitée depuis la fenêtre du Palais apostolique du Vatican, le 24 septembre 2023. Il a aussi invité les chrétiens à sortir d’une "relation ‘mercantile’ avec Dieu".

Au lendemain de son voyage à Marseille, le pape François est apparu, comme chaque dimanche à midi, à la fenêtre du Palais apostolique du Vatican pour réciter la prière mariale avec plusieurs milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre de Rome. Dans sa courte catéchèse, il a commenté l’Évangile du jour consacré à la parabole des Ouvriers de la dernière heure dans laquelle Dieu rémunère de la même manière chacun des ouvriers, même ceux qui n’ont travaillé qu’une heure.

« Cela semble être une injustice, mais la parabole ne doit pas être lue à travers des critères salariaux », a expliqué le pape François. « Elle veut plutôt nous montrer les critères de Dieu, qui ne calcule pas nos mérites, mais qui nous aime comme des enfants ».

Dieu ne mesure pas l’amour à l’aune de nos rendements.

Reprenant un commentaire de saint Grégoire le Grand, le Pape a assuré que Dieu cherchait l’homme « toutes les heures du jour », c’est-à-dire, à toutes « les différentes étapes et saisons de notre vie jusqu’à la vieillesse ». Et d’assurer : « Son cœur n’est jamais en retard, il nous cherche et nous attend toujours ».

Distinguant la justice de l’homme et celle de Dieu, qui « ne mesure pas l’amour à l’aune de nos rendements », le Pape a insisté à deux reprises : « Dieu nous aime, un point c’est tout ». Il a enfin mis en garde les croyants contre le risque « d’avoir une relation ‘mercantile’ avec Dieu, en comptant davantage sur nos propres prouesses que sur la générosité de sa grâce ». Il s’agit pour François de sortir de la « cage du calcul » pour être véritablement généreux.