A l'occasion de la venue du Pape à Marseille, La Bonne mère production, un collectif qui rassemble des jeunes rappeurs catholiques, publie sur les réseaux sociaux une reprise de "Bande organisée" du rappeur JuL pour célébrer la foi.

Du rap marseillais pour célébrer la venue du Pape. C’est l’idée de La Bonne mère production, un collectif marseillais de jeunes artistes, qui a publié sur YouTube le 11 septembre leur tube « 13’Enraciné ». Sur la musique du très populaire tube « Bande organisée » du rappeur JuL, les jeunes artistes chantent leur joie d’être chrétiens. « Une fois qu’tes baptisé, personne peut te déraciner, Jésus Christ est ressuscité, pour l’Amour on va tout donner ! », scandent-t-ils dans un refrain au rythme effréné.

Présents ce week-end des 23 et 24 septembre à Marseille pour le Congrès Mission, qui aura lieu en même temps que la clôture des Rencontres méditerranéennes et la venue du Pape, les jeunes chanteurs veulent aussi lancer appel à l’évangélisation et à la louange.

« Évangélise le monde, l’amour de Dieu te transperce Fais-pas genre que tu sais pas, sans l’évangile on s’déssèche Sans lui ce sr’ait la cata, l’Esprit t’enflamme, il t’ratera pas Il te suffit d’lever la main, en un rien d’temps il t’rattrapera ! »

Ce n’est pas la première fois que le pape inspire les jeunes rappeurs catholiques. Diffusé pour les JMJ à Lisbonne, le tube « Tout le pays », une reprise du titre « Pompeï » par trois jeunes chanteurs, dont le rappeur Gab, avait cartonné auprès des jeunes pèlerins Français.