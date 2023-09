Comment suivre la visite du pape François à Marseille ?

Le pape François est en visite à Marseille les 22 et 23 septembre. Une visite qu’il sera possible de suivre à la télévision comme sur Internet pour ceux qui ne pourront pas être présente dans la cité phocéenne.

C’est un événement inédit pour la France et notamment pour Marseille. Pour la première fois en cinq siècles un Pape va se rendre dans cette ville méditerranéenne. Les 22 et 23 septembre, le pape François posera en effet le pied dans la cité phocéenne dans le cadre des rencontres méditerranéennes. Ultramédiatisée, cette visite sera couvert par les médias du monde. Si vous êtes empêché de venir à Marseille, ne vous découragez pas, vous pourrez toujours suivre la visite du Pape à la télévision et sur Internet.

Aleteia

La rédaction d’Aleteia, présente sur place, couvrira l’événement à travers différents articles, vidéos mais aussi un Live. De quoi permettre à ses lecteurs de vivre ces deux jours comme s’ils y étaient.

KTO

22 septembre

Dès le 22 septembre la chaîne retransmettra en direct les temps forts du voyage du Pape à Marseille. De 16h15 à 16h25, son arrivée à l’aéroport. La prière mariale avec le clergé diocésain en présence du Pape à Notre-Dame-de-la-Garde à partir de 17h15 à 18h, suivi d’un temps de recueillement à la stèle dédiée aux marins et migrants perdus en mer de 18h à 18h15.

23 septembre

Le lendemain, KTO retransmettra également de 10h à 11h30 la clôture des Rencontres Méditerranéennes 2023 à Marseille, en présence du pape François. Puis, la chaîne transmettra la messe au Vélodrome. Et le soir, à 20h35, KTO va présenter en direct de Notre Dame de la Garde l’émission spéciale « Le Pape à Marseille ».

France 2

La chaîne bouleverse sa programmation pour couvrir la visite du pape François à Marseille.

23 septembre

La chaîne prépare en effet une journée spéciale Pape à Marseille le samedi 23 septembre . Une journée qui ébutera dès 6h30. Dans « Télématin », Maya Lauqué et Damien Thévenot recevront un invité spécial afin d’évoquer l’événement. Puis la chaîne co-diffusera avec Franceinfo (canal 27), à partir de 15h05, l’édition spéciale « Le pape François à Marseille ».

Julian Bugier sera entouré d’Alban Mikoczy, ancien correspondant à Rome, Philippe Harrouard, journaliste spécialiste des questions religieuses, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique et Constance Colonna-Césari, auteure de « Dans les secrets de la diplomatie vaticane » aux éditions Seuil.

24 septembre

Dimanche, avant de retransmettre la messe de clôture des Rencontres méditerranéennes, David Milliat proposera un entretien exclusif en direct avec le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, pour revenir sur les moments forts de la visite du pape François.

TF1

23 septembre

De son côté, TF1 proposera « Le pape à Marseille », édition spéciale co-diffusée sur LCI et présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, le samedi 23 septembre dès 15 heures. Des invités de renoms, comme Monseigneur Olivier Ribadeau Dumas, Recteur de Notre-Dame de Paris et l’Abbé Pierre Amar, seront présents sur le plateau. Caroline Pigozzi, journaliste et écrivaine française, spécialiste des thèmes liés à l’histoire du Vatican, apportera son éclairage depuis le Stade Vélodrome.

Les équipes de TF1 proposeront un QR CODE qui s’affichera régulièrement à l’antenne pour permettre aux téléspectateurs de ne rien rater des mouvements du pape François.

France 3

France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur sortira, elle aussi, les grands moyens.

22 septembre

La chaîne régionale proposera le vendredi 22 septembre 2023 à 12h25 une édition spéciale de « Ici 12/13 » présentée par Nathalie Ramirez.

À 16h15 la chaîne suivra en direct l’arrivée du Pape à l’aéroport Marseille-Provence, puis transmettra la prière interreligieuse à Notre-Dame-de-la-Garde. Un direct présenté par Thierry Bezer.

À 19h, une ultime édition spéciale de « Ici 19/20 » sera présentée par Adrien Gavazzi.

23 septembre

Les éditions PACA de « Ici 12/13 » et « Ici 19/20 » seront aussi consacrées à l’événement le samedi 23 septembre.

BFMTV

BFMTV se rendra également sur place.

22 septembre

Vendredi, à partir de 16h, Maxime Switek animera une émission spéciale délocalisée sur le Vieux-Port de Marseille. Les prises de paroles du pape François seront diffusées en direct.

23 septembre

Le lendemain, à partir de 15h, Bruce Toussaint et Patrick Sauce seront en plateau spécialement délocalisé en direct du stade Vélodrome où se déroulera la messe avec le Pape.