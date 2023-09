Dix super-héros bibliques à faire découvrir aux enfants

David, Samson, Zachée, Joseph de Nazareth... Voici quelques super-héros bibliques qui valent la peine d'être présentés aux enfants et qui pourraient bien faire de la concurrence aux Avengers.

Les héros courageux impressionnent les enfants. Même si les éloigner des populaires Avengers de Marvel n’est pas une tâche facile, cela vaut la peine d’essayer de leur présenter les super-héros que recèle la Bible. Il n’en manque pas dans les pages des Écritures saintes. En voici dix, pour lesquels Aleteia a mis en exergue pour chacun une vertu particulière.

DAVID l’AUDACE

© Aleteia FR I Canva AI

Un grand esprit dans un petit corps ! David a vaincu Goliath, non seulement grâce à son courage incommensurable et à son habileté précise à la fronde, mais aussi (et peut-être surtout !), grâce à la confiance qu’il plaçait en Dieu. L’aventure de David est un exemple parfait pour les enfants : ce n’est qu’avec un mélange d’habileté, de courage et de crainte de Dieu qu’il est possible de vaincre le plus grand adversaire.

Retrouvez ici l’histoire de David dans la Bible.

Samson le Repentir

© Aleteia FR I Canva AI

Samson est un peu le Hulk de l’Ancien Testament. Comme lui, il est doté d’une force surnaturelle qui se cache dans ses cheveux. Consacré dès son plus jeune âge à Dieu, sa foi vacillera pourtant au point de trahir ses promesses. Néanmoins, si durant sa vie, Samson n’a guère répondu à l’appel divin, il retrouva sa foi et lutta une dernière fois contre les ennemis de Dieu à la fin de sa vie. Son histoire, un récit d’orgueil et de rachat, montre aux enfants qu’il est jamais trop tard pour se repentir.

Retrouvez ici l’histoire de Samson dans la Bible.

Moïse le Courage

© Aleteia FR I Canva AI

Moïse était quelqu’un de timide. Il n’avait pas confiance en lui et pourtant Dieu l’a choisi car Il connaissait son cœur. Moïse a fait preuve du courage en plaçant sa confiance en Dieu, même s’il a eu peur de la mission qui l’attendait. C’est un bon exemple pour les enfants timides et les introvertis. Si au début, on ne le voit pas comme un super héros, avec l’aide de Dieu, il finit par accomplir de grandes choses comme le fait d’écarter la mer Rouge, grâce au Seigneur.

Retrouvez ici l’histoire de Moïse dans la Bible.

Noé la Confiance

© Aleteia FR I Canva AI

Alors que la terre entière avait une conduite corrompue et que la violence y régnait, seul Noé trouva grâce aux yeux de Dieu car il lui était resté fidèle. Noé agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné en construisant l’arche et n’emmenant avec lui que sa famille et un couple de toutes les espèces d’animaux. Il faisait confiance à Dieu et sa foi l’a sauvé. Il montre qu’il est possible de déplacer les montagnes grâce à la foi car rien n’est impossible à celui qui croit. Et que la confiance en Dieu est capable de nous faire échapper aux déluges de dépression, de maladies, de peurs. Celui qui se cache dans cette arche, qui est le Christ, demeurera en paix et en sécurité en tout temps.

Retrouvez ici l’histoire de Noé dans la Bible.

Gédéon l’INTELLIGENCE

© Aleteia FR I Canva AI

Gédéon prouve qu’un super-héros ne se mesure pas à la taille de son corps et à sa force musculaire, mais à son niveau de ruse et d’intelligence. Gédéon est un paysan pauvre et timide qui, aux yeux de Dieu, était un « brave guerrier ». Son histoire est une belle leçon pour les enfants sensibles et un peu renfermés sur eux-mêmes. Chaque personne a une force cachée en elle, une part de courage dont il peut faire preuve.

Retrouvez ici l’histoire de Gédéon dans la Bible.

Zachée la Curiosité

© Aleteia FR I Canva AI

Le nom Zachée signifie « pur ». Mais le Zachée de l’Évangile n’était pas ainsi. C’était un publicain et un pécheur qui, par curiosité, a décidé de s’assoir sur un arbre pour voir Jésus, dont tout le monde parlait dans la ville. Comment trouver en lui un modèle à suivre ?

Après sa rencontre avec le Fils de Dieu, il devient « pur » et donc – selon la signification de son nom – vrai. Parce que c’est seulement avec Dieu qu’il est possible d’avoir la grâce d’atteindre son être véritable. L’histoire de Zachée montre qu’il est important d’être curieux pour découvrir la vérité.

Retrouvez ici l’histoire de Zachée dans la Bible.

JOSEPH (ANCIEN TESTAMENT) le PARDON

© Aleteia FR I Canva AI

Joseph a été snobé par ses frères par jalousie, mais – par la grâce de Dieu – il a décidé de leur donner une seconde chance. En quoi consiste sa force ? Dans le pardon ! Pardonner peut parfois conduire à une véritable lutte interne. L’exemple de Joseph peut être très inspirant surtout pour les friteries. Si Joseph a pardonné à ses frères leur comportement cruel, peut-être qu’il est possible de pardonner la tour de lego renversée par sa sœur ou son petit frère ?

Retrouvez ici l’histoire de Joseph dans la Bible.

Ananias, Misaël et Azarias la FIDÉLITÉ

© Aleteia FR I Canva AI

Ananias, Misaël et Azarias ont subi trois épreuves de foi à la cour du cruel roi Nabuchodonosor. Durant chacune d’elles, ils ont dû choisir entre Dieu et transgresser leur foi. En choisissant Dieu, ils étaient tentés et torturés jusqu’à la mort. Cependant, le Seigneur récompensa leur dévouement en envoyant un ange vers la fournaise brûlante dans laquelle les jeunes hommes devaient mourir. Dans leur vie, les enfants seront également constamment mis à l’épreuve dans leur foi. L’histoire de ces trois jeunes peut leur apprendre à surmonter la peur de choisir les voies de Dieu.

Retrouvez ici l’histoire de Ananias, Misaël et Azarias dans la Bible.

JOSEPH (NOUVEAU TESTAMENT) le SOIN DES AUTRES

© Aleteia FR I Canva AI

Joseph, souvent représenté comme un homme penché Jésus enfant, est le modèle du protecteur, du compagnon et du gardien. Et c’est là son super-pouvoir. Fidèle à Marie, il ne l’a pas abandonnée dans les moments de doute et dans les tournants imprévus de la vie. Son super pouvoir était la protection des faibles… Voilà un beau don à nourrir chez les enfants.

Retrouvez ici l’histoire de Joseph dans la Bible.

saint Paul le Zèle

© Aleteia FR I Canva AI

Il y a aussi des héros qui, après avoir rencontré Jésus, vont encore plus loin en proclamant son nom de toutes les manières possibles. Tel fut le cas de Paul qui, avant de voir Jésus sur le chemin de Damas, était un oppresseur des chrétiens. Jésus a tellement transformé le cœur de Paul qu’il a décidé de consacrer sa vie à prêcher le Christ. Et il l’a fait avec un tel zèle, comme si, ce faisant, il voulait racheter sa vie pécheresse antérieure. Saint Paul enseigne le zèle. Et le zèle est essentiel pour faire voir à quelqu’un d’autre le chemin de la vérité.

Retrouvez ici l’histoire de Paul dans la Bible.

