Sept bonnes raisons d’initier ses enfants à la méditation chrétienne 

Un exemple concret pour mieux se rendre compte de ce que peut être la méditation pour les enfants :

Imagine maintenant un très grand lac, un peu comme une mer.Sur ce lac, aujourd’hui, le vent souffle très fort. C’est la tempête. Des vagues apparaissent. Elles sont grosses et violentes. Tu arrives à les imaginer ?Et bien, sais-tu que Dieu, qui a créé la terre et la mer, peut apaiser les vents et calmer les tempêtes ?Et là, il a décidé de rétablir le calme sur ce lac. Le vent tombe et petit à petit les vagues deviennent de moins en moins fortes.Sens-tu ce calme que Dieu a installé sur le lac ?Avec ta respiration, tu peux la ressentir.Inspire longuement, comme une vague qui viendrait doucement recouvrir la plage.Puis souffle lentement et imagine l’eau se retirer de la plage.Dieu est réconfort ; il peut calmer tes tempêtes. Tu es sa merveille et il t’aime.Tu peux maintenant dire quelque chose à Dieu dans ton cœur. Il est là. Il t’écoute.Si tu préfères, tu peux juste lui sourire.Texte extrait d’une méditation pour les plus jeunes proposée par Meditatio , disponible sur l’application en audio.