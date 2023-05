Que répondre à un jeune enfant qui ne veut pas aller à la messe ?

Quatre conseils pour partager avec votre enfant la joie d’aller à la messe le dimanche, et lui faire comprendre combien c’est important.

« Je ne veux pas aller à la messe ! Je m’ennuie ». Combien de parents ont entendu leur enfant prononcer ce genre de phrases avant d’aller à la messe le dimanche ? Désemparés, les parents ne savent pas toujours quoi répondre. Comment leur faire comprendre que c’est important ? Si certains parents laissent le choix à leur enfant, d’autres en font un sujet non négociable, de la même manière qu’ils ne laisseraient pas un jeune enfant choisir s’il veut ou pas aller à l’école, mettre sa ceinture de sécurité ou aller se coucher. Pour eux, aller à la messe ou pas n’est pas un débat possible et ils demandent tout simplement à leur enfant d’obéir à cette règle familiale. Bien entendu il sera alors nécessaire de lui expliquer pourquoi aller à la messe est essentiel pour sa vie spirituelle. Voici quelques conseils en ce sens:

1 RECONNAÎTRE SES ÉMOTIONS

Pour aider un enfant à se sentir compris, il est très important de reconnaître ce qu’il ressent. Vous pouvez lui dire par exemple : « J’entends. Tu ne veux pas aller à l’église. Cela te semble ennuyeux en ce moment. C’est normal de sentir cela quand on est petit. Je pensais aussi qu’aller à l’église était ennuyeux quand j’avais ton âge. Mais maintenant c’est ce que j’aime le plus au monde ». Il est primordial de dire à votre enfant que vous comprenez ce qu’il ressent.

2 EXPLIQUER L’IMPORTANCE D’ALLER À LA MESSE

Vous pouvez expliquer à votre enfant que chaque jour, heure ou minute de sa vie est un cadeau de Dieu. Ce sont des milliers d’heures données pour s’amuser, jouer et profiter de la vie. La seule chose simple que le Seigneur demande, c’est de lui accorder une heure par semaine pour aller à la messe du dimanche. Ils comprendront ainsi qu’une heure, ce n’est pas beaucoup, mais que cette heure est fondamentale pour recentrer sa vie sur Dieu et pour se nourrir spirituellement, et que cette heure transformera aussi le reste de la semaine.

3 PARTAGER VOTRE TÉMOIGNAGE

Comme le dit l’Église, les parents chrétiens ont la responsabilité d’introduire leurs enfants à la vie de la foi dès leur plus tendre enfance. Comme le précise le Catéchisme de l’Église Catholique :

Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège d’évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge aux mystères de la foi dont ils sont pour leurs enfants les « premiers hérauts » (LG 11).

Cette éducation à la foi lui sera un soutien pendant toute sa vie. Vous pouvez commencer par partager votre amour pour le Christ, lui dire à quel point vous aimez aller à l’église, prier devant le tabernacle où se trouve Jésus Eucharistie, prier avec tous les saints et les anges du ciel qui sont nos amis et nos intercesseurs. Vous pouvez également l’habituer à prier, notamment le soir, en lisant la Bible ou en récitant une prière devant une bougie et une icône. Vous pouvez aussi lui faire comprendre que vous allez à la messe non seulement parce que vous y êtes obligés, mais parce que vous le désirez.

4 EXPLIQUER LA MESSE EN DEHORS DE LA MESSE

Si vous êtes en train de courir pour aller à la messe, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour expliquer à votre enfant pourquoi vous aimez y aller. De la même manière, si c’est le moment de s’agenouiller pendant la consécration et que votre enfant refuse de le faire, ce n’est probablement pas le meilleur moment pour le gronder ou lui expliquer pourquoi c’est important.

En revanche, vous pourrez le faire à d’autres moments de la journée ou de la semaine. Vous pourrez revenir sur le sujet pour lui expliquer : « Pourquoi nous agenouillons-nous à la messe ? Qu’est-ce que cela signifie de l’endroit où nous sommes ? Qui est présent dans le pain consacré ? Penses-tu que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, toi et tous ceux que tu aimes, est quelqu’un devant qui nous devrions nous agenouiller ? » En discuter avec lui et le faire réfléchir, lui permettra de mieux comprendre le sens de la messe et par conséquent d’y adhérer de tout son cœur.