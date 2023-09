Boniface Yenkoidiog, un jeune séminariste du diocèse de Dijon âgé d'une trentaine d'années, est décédé accidentellement dimanche 10 septembre. Originaire du Togo, il faisait ses études en France et se préparait au ministère presbytéral avec le diocèse de Dijon.

Originaire du Togo, Boniface Yenkoidiog avait débuté son parcours de séminariste dans son pays, au séminaire de Lomé. Il avait interrompu cette formation lors de son arrivée en France, afin d’effectuer des études profanes à l’université de Bourgogne, à Dijon. Un an plus tard, il choisissait de reprendre sa formation vers le ministère presbytéral dans le cadre du diocèse de Dijon où il avait été accueilli comme séminariste à la paroisse Sainte Jeanne d’Arc début septembre. Le jeune homme s’était rendu aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Lisbonne du 31 juillet au 6 août 2023 et avait partagé de nombreuses vidéos de son pèlerinage.

« Nous prions pour lui, pour sa famille et ses amis, pour la paroisse Ste Jeanne d’Arc également. Que le Seigneur l’accueille dans sa Lumière et donne à tous ceux qui sont touchés par cette épreuve aussi inattendue et violente, Force et Paix », a assuré Mgr Hérouard, archevêque de Dijon. La date et le lieux des obsèques seront communiqués ultérieurement.

