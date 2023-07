Les séminaristes de Toulon attendent leur ordination « dans une attitude de foi »

Le Vatican a annoncé le 3 juin 2022, la suspension des ordinations du séminaire de La Castille, dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Un an après, que deviennent les séminaristes qui devaient être ordonnés prêtres et diacres ?

Pour la deuxième année consécutive, en juin 2023, aucune ordination sacerdotale n’a eu lieu dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Quatre futurs diacres et six futurs prêtres du séminaire de La Castille, qui accueille au total une cinquantaine de séminaristes, devaient initialement être ordonnés en 2022. Mais à la demande du Vatican, aucune ordination n’a pu avoir lieu. Une visite apostolique a depuis eu lieu en février et mars 2023 pour faire la lumière sur la gouvernance de Mgr Dominique Rey, l’évêque du diocèse. Mais ses résultats n’ont pas encore été rendus publics. La suspension des ordinations a donc été reconduite pour l’année 2023 et les séminaristes qui auraient dû être ordonnés en 2023 viennent s’ajouter au contingent de ceux de 2022.

« Les séminaristes sont toujours au séminaire, alternant des temps de formation et des insertions et stages en paroisse », explique à Aleteia Mgr Rey. Tandis que quatre nouveaux séminaristes devraient entrer au séminaire La Castille à la rentrée 2023, les séminaristes qui attendent leur ordination depuis deux ans sont « dans une attitude de foi », reprend Mgr Rey. « Ils ne cèdent ni au découragement ni à la rébellion et se trouvent dans une attitude de confiance en l’Église même si cette situation est douloureuse pour eux ». Une situation qui impatiente et inquiète des fidèles comme en témoigne une tribune signée par une quarantaine de fidèles investis dans l’Église qui appelle à « une réponse rapide ».

88 ordinations en France en 2023

Pour mémoire cette année, en 2023, 88 prêtres ont été ou vont être ordonnés en France. Un chiffre qui interroge, voire inquiète, tant il semble poursuivre une baisse continuelle depuis quelques années. Ainsi, 122 hommes avaient été ordonnés en 2022, et 130 en 2021.