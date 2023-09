Avec ce nouveau parcours en ligne, tout est donné pour apprendre à prier et nouer une relation personnelle avec le Seigneur.





Après ces longues soirées passées à couvrir des manuels scolaires, participer à des réunions de rentrée ou remplir des formulaires d’inscription, se réserver quatre soirées pour entrer dans la prière est un beau cadeau à se faire ! Peut-être même y a-t-il urgence, après les vacances d’été, à prendre ce temps pour renouer une relation personnelle avec le Seigneur ?

Un nouveau parcours, intitulé « Entrez dans la prière », gratuit et en ligne, est proposé par la plateforme « Formation catholique« . L’occasion idéale pour raccrocher avec la prière quotidienne. Il se décompose en quatre séances, comprenant chacune deux ou trois courtes vidéos, et donne la parole à Mgr Jean-Pierre Batut, évêque auxiliaire de Toulouse, Mgr Olivier de Cagny, évêque d’Évreux, ainsi qu’à des intervenants laïcs. L’objectif ? Réfléchir à sa vie de prière et ancrer sa vie dans une véritable relation avec Dieu. De nombreux chrétiens, convaincus ou en recherche, y trouveront des réponses : la prière est-elle vraiment utile ? Quelles sont les formes de prière ? Est-ce que la prière peut influencer notre vie ?

Conçu pour être vécu seul et en groupe, en paroisse ou en communauté, « Entrez dans la prière » est un excellent outil de formation : gratuit, interactif, il fournit des enseignements de qualité, des reportages, des textes d’approfondissement, des TD, des quiz et des prières. Son lancement est prévu à l’occasion du Congrès Mission du 29 septembre au 1er octobre prochains.