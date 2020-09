Le MOOC de la Messe, une formation en ligne pour comprendre et aimer la messe

« Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la signification de la Messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Dieu », a déclaré le pape François le 8 novembre 2017, introduisant ainsi une série de catéchèses sur l’Eucharistie. Fondamental, et pourtant, il est parfois difficile de se nourrir pleinement de la Parole et de la présence de Dieu au moment de la messe dominicale. C’est pour nous aider à mieux suivre les gestes de la liturgie et à comprendre pourquoi nous sommes invités au repas du Seigneur que le MOOC (Massive Open Online Course) de la Messe a été créé.

Formation en ligne, gratuite et ouverte à tous, le MOOC de la Messe démarrera le 28 septembre prochain et sera actif jusqu’au 22 novembre (avec une interruption pendant les vacances de la Toussaint). Il restera ensuite disponible en ligne jusqu’au 3 janvier 2021. Seul depuis chez soi, en couple, en groupe ou en paroisse, il se compose de six séances hebdomadaires d’une durée de 1h30 chacune. Loin d’être rébarbatif, il est conçu pour être vivant et interactif à travers des vidéos, des quizz et un forum animé par Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, ainsi que par une équipe de laïcs et de clercs. Comme toute bonne formation, un certificat de réussite est remis à la fin. Une bonne idée de résolution de rentrée, pour élever et nourrir son âme.