Les 100 sites sélectionnés pour le Loto 2023 dans le cadre de la "Mission Patrimoine" confiée à Stéphane Bern ont été dévoilés le 4 septembre. Parmi ceux-ci, 26% sont des édifices religieux et 19% sont catholiques et consacrés. Une bonne raison de jouer au Loto cette semaine !

Le patrimoine religieux de France est, semble-t-il, grand gagnant de la « Mission Patrimoine » de Stéphane Bern. Dévoilée lundi 4 septembre, la liste des 100 sites retenus pour la sixième édition du Loto du patrimoine comprend des sites identifiés comme étant « en péril » en raison de leur état de délabrement. Ils bénéficieront des recettes de la vente de tickets à gratter, mis en vente au prix de 15 euros pièce par la Française des Jeux, afin d’aider leur restauration. Cette année, 1,83 euro par ticket de grattage acheté et 0,54 euro par grille Loto jouée seront reversés par l’État à la Fondation du patrimoine. Sept tirages sont organisés au total du 5 au dimanche 17 septembre.

Cocathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Bourg-en-Bresse. Shutterstock I Leonid Andronov

Parmi les monuments élus, 26% sont des édifices religieux. Plus spécifiquement, 19% sont catholiques et consacrés. On retrouve notamment la co-cathédrale de Bourg-en-Bresse, située dans l’Ain, dont la construction remonte à 1505 sur les fondations d’une petite chapelle du XIIIe siècle bâtie à l’époque pour rendre hommage à la Vierge. Classée au titre des Monuments Historiques, c’est surtout son intérieur qui souffre d’une forte dégradation, notamment ses peintures.

Des églises en danger

On retrouve par ailleurs de nombreuses églises réparties dans différents départements. L’église du couvent Saint-François à Nonza, en Haute-Corse, a ainsi été sélectionnée. Véritable joyau architectural incrusté dans le paysage accidenté de la Corse, perché entre roche et mer, il est l’un des premiers couvents franciscains de Corse, fondé sur ordre de saint François d’Assise lui-même. Son église n’a actuellement plus de toit et les murs, fragilisés, demandent à être consolidés avant leur effondrement définitif, d’autant que l’air marin accélère le processus d’érosion de la pierre. Sa restauration permettra d’accueillir à nouveau le public en toute sécurité, notamment pour y célébrer des messes, ainsi que pour des visites ou des conférences.

Au total, 14 églises ont été sélectionnées pour recevoir l’aide de la Mission Bern, soit 4 de plus que l’an dernier. Beaucoup ne sont pas inscrites au titre des Monuments Historiques, à l’image de l’église Saint-Dominique de Roura en Guyane, ou Notre-Dame des Victoires à Trouville-sur-Mer, en Normandie, seul et unique lieu de culte des habitants de Trouville. Depuis 2018, année de lancement du Loto du patrimoine, ce sont plus de 125 millions d’euros qui ont pu être collectés pour soutenir des sites en péril. Parmi les 762 projets sélectionnés depuis six ans, 245 sites ont d’ores et déjà été restaurés et 255 sont en cours de restauration. Une bonne raison, donc, de jouer au Loto cette semaine !