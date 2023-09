Vous-même ou une de vos proches porte le prénom Zita ? L’association "Les Amis de l’Impératrice Zita" vous convie à l'évêché de Nanterre pour la première "Journée des Zita", dédiée à l’épouse du Bienheureux Charles d’Autriche.

Vous vous appelez Zita ? Vous avez une sœur ou une amie qui porte ce prénom ? L’Association pour la béatification de l’Impératrice Zita, épouse du Bienheureux Charles d’Autriche, invite avec leurs familles, les bébés, les fillettes, les adolescentes et toutes les femmes portant le prénom Zita, le samedi 9 septembre 2023 à l’évêché de Nanterre. Au programme : conférences, jeux et animations pour les plus jeunes, temps conviviaux, bénédiction des Zita et messe présidée par Monseigneur Rougé… Une journée amicale et familiale, afin de mieux connaitre Zita de Habsbourg, son histoire, ses vertus ainsi que l’association qui œuvre à sa béatification.

Une femme d’une grande piété

En 2008, quatre ans après que son mari ait été déclaré Bienheureux par le Pape Jean Paul II, la Congrégation pour les causes des saints a donné son accord pour l’ouverture d’un procès en béatification dans le diocèse du Mans, l’impératrice, descendante de Louis XIV, ayant des liens avec l’abbaye bénédictine de Solesmes. Des appels ont été faits conjointement par l’archidiocèse de Vienne et celui de Saint-Gall, afin de recueillir informations et témoignages sur Zita.

Habillée toujours en noir par fidélité à son mari, l’impératrice Zita à Vienne en 1983. APA/PictureDesk via AFP

Interrogé en avril 2022 par le quotidien St Galler Tagblatt, père Alexander Leonhardt, le postulateur en charge de la cause de béatification de Zita de Habsbourg a affirmé que la phase diocésaine, la plus fastidieuse, devrait être achevée d’ici quelques années, après quoi le dossier sera envoyé au Vatican pour examen au niveau du Saint-Siège. Ce sera alors au Pape que reviendra la décision de la béatification ou non de Zita de Bourbon-Parme, connue pour sa piété et son humilité mais aussi pour son amour envers son époux.

Fait intéressant, bien qu’il soit très rare, le prénom Zita est de plus en plus donné en France. En hausse depuis 2019, sa cote a fait un bond en 2022 avec 44 naissances. C’est d’ailleurs à Paris que l’on compte le plus de petites Zita.

En pratique Samedi 9 septembre 2023, de 10h30 à 17h, à l’évêché de Nanterre au 85 Rue de Suresnes, 92000 Nanterre.

Le bienheureux Charles d’Autriche et son épouse Zita :