Le pape François a rendu hommage à la Mongolie, "cœur de l’Asie", lors de l’audience générale de ce mercredi 6 septembre 2023.

« Cela m’a fait du bien de rencontrer le peuple mongol, qui chérit ses racines et ses traditions, respecte ses aînés et vit en harmonie avec l’environnement », a déclaré le pape François lors de l’audience générale le 6 septembre 2023, au retour de son voyage en Mongolie, où il est resté du 1er au 4 septembre. Sur une place Saint-Pierre ensoleillée, il a invité à suivre l’exemple de la spiritualité traditionnelle des Mongols en regardant « vers le haut, vers la lumière du bien ».

En Mongolie, « loin des projecteurs », se trouvent « souvent les signes de la présence de Dieu », a affirmé le Pape pour expliquer son déplacement dans ce pays où la communauté catholique est très petite – moins de 2.000 personnes. Il a témoigné y avoir rencontré « une Église humble et joyeuse, qui est dans le cœur de Dieu », et qui propose une « universalité incarnée » dans le service des personnes et de Dieu.

Combien de graines de bien, dans l’ombre, font germer le jardin du monde ?

Le Pape a loué la grandeur de l’évangélisation silencieuse et dénuée de tout prosélytisme à l’œuvre en Mongolie, portée par « des missionnaires de différents pays qui se sentent en harmonie avec les gens, heureux de les servir et de découvrir la beauté des lieux ». « Combien de graines de bien, dans l’ombre, font germer le jardin du monde, alors que nous n’entendons généralement que le bruit des arbres qui tombent », a-t-il considéré.

François, qui a rencontré les principaux leaders religieux de Mongolie lors d’une rencontre interreligieuse, a salué la grande tradition bouddhiste et la sagesse qui émane de ce pays, « cœur de l’Asie ». « Il est bon de dialoguer avec ce grand continent, de saisir ses messages, de connaître sa sagesse, sa façon de voir les choses, d’embrasser le temps et l’espace ».

Inspiré par les « étendues illimitées et silencieuses de la Mongolie », le pape François a enjoint les catholiques à « élargir les limites de [leur] regard, afin de voir le bien chez les autres et d’être capables d’élargir [leurs] horizons », sans se retrouver « prisonnier des petites choses ». Il a enfin remercié les Mongols et en particulier leur président, Ukhnaagiin Khürelsükh, pour leur accueil.

[EN IMAGES] Audience générale du 6 septembre 2023 :